Commercialisti: a Milano reddito e volume d’affari doppio rispetto alla media

Sono 5.528 gli iscritti alla Cassa dei dottori commercialisti in provincia di Milano (circa il 45% della Lombardia e l’8% del totale nazionale) con un reddito medio pro-capite pari a 125.830 euro e un volume d’affari medio superiore ai 226mila euro, valori superiori rispettivamente del 95% e 97% della media nazionale.

Per numero di iscritti, Milano rappresenta il secondo Ordine di Italia in una regione come la Lombardia che con 12.372 tra attivi (67%) e pensionati (33%), rappresenta il 18% del dato nazionale e può contare sulle pensioni più alte con un importo complessivo liquidato nel 2018 pari a 82.976.000 euro pari al 28,8% del totale erogato in Italia.

Il capoluogo meneghino è anche al centro degli investimenti immobiliari che la Cassa Dottori Commercialisti effettua su tutto il territorio nazionale.

“Investire su un territorio come Milano significa non solo garantire al nostro Ente solidità e sostenibilità nella gestione finanziaria – spiega Walter Anedda, Presidente della Cassa Dottori Commercialisti – ma anche poter contare su un patrimonio immobiliare di qualità, contribuendo allo stesso tempo al processo di riqualificazione e valorizzazione di una città che, come dimostrano anche gli avvenimenti più recenti, continuerà ad avere un ruolo centrale nella vita culturale ed economica internazionale”.

L’impegno della Cassa Dottori Commercialisti a favore degli iscritti nella provincia di Milano sarà al centro dell’incontro “Il Dottore Commercialista e la sua Cassa di previdenza: la sostenibilità dell’Ente, il supporto all’iscritto, il futuro della professione” che si terrà il 4 luglio alle 14.30 , presso la sede dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) in via Fontana 1 a Milano.

All’incontro insieme a Walter Anedda, Presidente Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Dottori Commercialisti (CNPADC) e a Edoardo Ginevra, Presidente AIDC sezione di Milano, parteciperanno i Consiglieri CNPADC Michele Pirotta e Fabio Pessina e i Delegati della Cassa, Luca Galassi e Lodovico Gaslini.

Al convegno sarà presente il personale della Cassa Dottori Commercialisti con un desk per consulenze di carattere contributivo, previdenziale e assistenziale.

Per prenotazioni e registrazioni, segreteria.milano@aidc.pro