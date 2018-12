Casta Diva Group approva il piano strategico 2018-2021

Il Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group, PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, riunitosi sotto la presidenza di Andrea de Micheli, ha approvato il Piano Strategico 2018-2021.

Andrea De Micheli e Luca Oddo, rispettivamente Chairman e CEO di Casta Diva Group hanno dichiarato: “La comunicazione rimane un settore in costante espansione senza flessioni importanti: sia nei momenti di boom economico che nei momenti di crisi la comunicazione è vitale per le aziende. Il business model del Gruppo, per diversificazione di servizi, espansione geografica e visione strategica mantiene Casta Diva Group all’interno di una élite di player riconosciuti dal mercato e dalle aziende. Questo viene ora ulteriormente rafforzato con l’espansione del business nell’area della consulenza strategica che ci consente di seguire i Clienti con un approccio a 360 gradi e diventa strategica e sinergica per lo sviluppo delle altre aree di business.

La nostra crescita proseguirà su due direzioni parallele, intercettando le migliori opportunità sia per lo sviluppo per linee interne che per la politica di M&A. Da un lato, l’interazione tra le varie componenti del Gruppo, unitamente al supporto fornito dal Gruppo alle consociate, permette una crescita all’interno del perimetro attuale basata sull’estensione dei servizi alle Aziende clienti; l’ampiezza geografica del network permette inoltre l’espansione su Aziende che necessitano supporto globale creando un volano di crescita del fatturato. Dall’altro lato, la politica di M&A è rivolta a selezionare due tipologie di target: aziende in veloce crescita cui il Gruppo può dare uno «status» più forte per accedere a clientela di alto livello; aziende che hanno raggiunto un buon livello di crescita e che hanno necessità di abbattere i limiti dovuti alla regionalizzazione o alla mancanza di risorse o metodologie.

Il Piano Industriale oggi approvato mostra numeri in forte crescita e superiori rispetto al Piano precedente; la corretta chiave di lettura risiede nella crescita del fatturato che diventa obiettivo strategico e condizione necessaria per accedere a un mercato più importante dove le grandi multinazionali e gli enti statali e privati richiedono considerevoli dimensioni per poter essere considerati player di rilievo. Questo porta a singole commesse di dimensioni superiori caratterizzate da un minore margine di commessa, con riflesso sulla marginalità operativa lorda, tuttavia ben controbilanciata dall’incremento della marginalità netta in virtù della politica di efficienza fiscale relativa alle società acquisite.”

EVOLUZIONE STRATEGICA DELLA MISSION E DEL MODELLO DI BUSINESS

Il mercato della Comunicazione ha subito negli ultimi anni una trasformazione globale che ha generato nelle Aziende la necessità di progettare la comunicazione in modalità multiplatform avvalendosi di esperti di comunicazione integrata. Questo porta i player del mercato della comunicazione a doversi dotare di molteplici conoscenze sia a livello strategico che di produzione.

In particolare, si assiste ad un cambiamento nell’uso dei mezzi di comunicazione che determinerà nel 2019 un bilanciamento della spesa globale in advertising non solo a favore di TV e mobile internet ma anche a favore della comunicazione chiamata “disruptive” che usa eventi, azioni digital e iniziative fuori dall’advertising tradizionale. La stima del mercato globale dell’advertising nel 2018 è pari a circa 540 miliardi di dollari, +7% rispetto a 506 miliardi di dollari nel 2017; il CAGR 2018-2020 è pari a +6%.

Nell’ambito di questo scenario, dove è necessario avere in house le molteplici skills oggi richieste dal mercato, Casta Diva Group si contraddistingue come player in grado di offrire un’offerta multiplatform, attivo in diverse categorie all’interno del comparto della comunicazione e per questo in grado di affrontare le sfide dei prossimi anni.

L’evoluzione decisa dal Gruppo, e posta in essere nel secondo semestre 2018, è quella di unire le diverse possibilità di offerta in un approccio strategico al mercato più completo che posiziona Casta Diva Group come un partner per la comunicazione delle aziende in grado non solo di produrre i diversi assets necessari alla loro comunicazione, ma anche di creare un piano strategico e di comunicazione integrata ed eseguirlo a livello creativo e di produzione grazie al know-how e alla struttura del Gruppo stesso.

“COMMUNICATION STRATEGY AND PRODUCTION” è quindi la nuova mission di Casta Diva Group: supportare il business delle Aziende con piani strategici di comunicazione, creatività e assets di comunicazione.

Il “posizionamento evoluto” e la mission rifocalizzata permettono al Gruppo, da un lato, di continuare ad offrire i propri servizi di produzione singolarmente e, dall’altro, di raggiungere una clientela più vasta proprio nella fase iniziale del progetto di comunicazione e di inserirsi con maggiore competitività nel panorama del mercato attuale.

In quest’ottica Casta Diva Group ha deciso di dotarsi alla fine del 2018 di una struttura creata e composta da professionalità locali e internazionali di primo piano provenienti dal mondo della Communication Strategy e della creatività inserite in una nuova società del gruppo: K2Com. Un team dedicato alla strategia, design della comunicazione e alla creatività per le aziende, che può contare su tutto il know-how del Gruppo in termini di esecuzione e che può riversare sullo stesso la produzione dei piani di comunicazione ideati per le aziende clienti. Allo stesso tempo gli assets di produzione esistenti nel Gruppo vengono rinforzati e ampliati con new entity create per aggredire mercati in evoluzione.

La riorganizzazione delle attività segue la ridefinizione dell’identità del Gruppo e si sviluppa su tre aree di business:

VIDEO CONTENT PRODUCTION: produzione di filmati spot, video digitali, video per eventi e corporate, documentari, Film e TV;

LIVE COMMUNICATION & ENTERTAINMENT: ideazione e creazione di eventi corporate, B2B e incentive per aziende ed Enti pubblici e privati, Live show e Entertainment;

COMMUNICATION STRATEGY & DIGITAL: creazione di piani strategici di comunicazione, produzione di creatività e realizzazione degli assets di comunicazione ideati.

La principale linea guida per la crescita del Gruppo, che potrà contribuire all’accelerazione del raggiungimento degli obiettivi strategici di Piano, sarà la prosecuzione di una politica di M&A incentrata sulla selezione di società target in grado di ampliare gli orizzonti sia geografici che di business.

AZIONI DI OTTIMIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEL GRUPPO

Parallelamente alla ridefinizione delle aree di business, il Gruppo sta attuando una riorganizzazione interna nell’ambito della quale la capogruppo Casta Diva Group SpA manterrà solo le funzioni di holding delegando le funzioni operative a due nuove società che forniranno servizi a tutte le consociate ottimizzando costi, tempi ed efficienze:

K2Com srl: servizi di strategia di comunicazione, creatività, PR e corporate image

Service Zero srl: servizi di amministrazione, contabilità, IT, servizi generali.

Service Zero Srl sarà costituita entro fine 2018 e partecipata al 100% dalla Capogruppo Casta Diva Group SpA, mentre K2Com srl è stata costituita a luglio 2018 ed è partecipata all’85% dalla Capogruppo Casta Diva Group SpA, il residuo 15% è ripartito in quote paritetiche fra 3 managers dell’azienda.

Il network internazionale delle società di video content production di Casta Diva Group si dota di un direttore generale, Oliver Hyde, con il compito di coordinare le attività di new business, di rafforzare la presa sui clienti esistenti e di definire la comunicazione sia del network che delle singole società.

Le tre aree di business sono presidiate da Manager dedicati con obiettivi e strategie definite: coordinamento dell’operatività delle singole Business Area; sviluppo del business su clienti esistenti; azioni di new business e allargamento del perimetro di azione. I manager delle diverse aree hanno a disposizione un «tool kit» creato appositamente che, oltre a contenere le «best practice» e le «procedure di gestione», mette a loro disposizione tutti i mezzi di networking con le diverse aree del gruppo e con i suoi servizi. Incentivi sui risultati ottenuti sono parte del rapporto che il Gruppo e le sue società creano con i suoi manager per fidelizzare la loro presenza e per incrementare e focalizzare la loro azione.

Un team dedicato, coordinato dal Direttore Generale e CFO del Gruppo, ha il compito di rendere fluido il processo di riorganizzazione evitando impatti sullo sviluppo delle attività e garantendo la risoluzione delle principali criticità individuate: la corretta e rapida integrazione delle società acquisite, lo screening dei fornitori e la ridefinizione delle condizioni contrattuali, l’ottimizzazione delle risorse umane e della logistica.

OBIETTIVI STRATEGICI 2018-2021

Gli obiettivi strategici 2018-2021 mostrano una crescita esponenziale dell’area di business Communication Strategy & Digital, con un CAGR 2018-2021 in termini di ricavi pari a +103% e in termini di Primo Margine pari a +152%. Questa nuova strategica business area contribuisce all’obiettivo di crescita del fatturato delle altre aree di business, che vede nel 2021 l’area di business Video Content Production a 21,9 milioni di euro (CAGR 2018-2021 pari a +21%) e l’area di business Live Communication & Entertainment a 24,9 milioni di euro (CAGR +7%).