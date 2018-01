Casta Diva Group, il 13° Monaco Growth Forums sarà a Milano per la prima volta

Casta Diva Group porta il Monaco Growth Forums a Milano

Casta Diva Group organizza il Monaco Growth Forums per la prima volta a Milano. L'evento internazionale rivolto alle società ad alto potenziale e investitori istituzionali di tutto il mondo si terrà a partire da stasera, 29 gennaio, fino a domani, 30 gennaio. La 13esima edizione del forum sarà focalizzata sulla nuova tecnologia blockchain e attende numerose aziende e oltre 100 investitori da 15 paesi. L'evento a cadenza trimestrale recentemente acquisito da Casta Diva Group, multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, inizierà questa sera con un momento di networking presso il famoso jazz club Blue Note Milano ed entrerà nel vivo domani con le presentazioni istituzionali e i keynote speech insieme ai meeting one-to-one. Il forum e i suoi protagonisti si sposteranno mercoledì a Montecarlo, dove le aziende partecipanti avranno la possibilità di incontrare altri investitori istituzionali.

Monaco Growth Forums, ecco chi parlerà della nuova tecnologia blockchain

Al Monaco Growth Forums, per discutere del tema della nuova tecnologia blockchian, ci sarà Jon Najarian, investitore professionale, money manager, docente e co-fondatore di Najarian Family Office e Rebellion Partners, oltre che famoso presentatore della CNBC.

Parteciperà, inoltre, Timo Lehes: investitore di successo in software company, ha contribuito alla creazione di diverse piattaforme di investimento alternative. Attualmente è membro del consiglio di amministrazione di BankerBay, la più grande piattaforma di origination a livello mondiale per il mercato del private equity.

Presente anche Nick Saponaro, Full Stack Engineer professionista e co-fondatore del Divi Project. I suoi anni di esperienza investendo in criptovaluta, combinati con la sua abilità e competenza quando si tratta di programmazione web, lo hanno portato al successo all'interno dell'industria blockchain, tra le altre.

Infine interverrà Andrea De Micheli, Amministratore Delegato di Casta Diva Group, il quale vanta una significativa esperienza nel settore della live communication e del branded content. Ha prodotto oltre un migliaio di spot televisivi per cento marchi importanti in trenta paesi e centinaia di cortometraggi, video, e contenuti per Internet. Possiede due master in Cinema e in Multimedia e ha scritto con il suo socio Luca Oddo l'unico manuale sulla produzione di spot televisivi: "La Fabbrica degli Spot" con una prefazione di Spike Lee.