Cattolica: e-commerce e servizi extra-assicurativi nella community dedicata

La nuova piattaforma digitale propone ai clienti di Cattolica Assicurazioni un e-commerce e una serie di servizi extra-assicurativi a prezzi scontati con oltre 100 parter commerciali.

Cattolica Assicurazioni lancia C2 Cattolica Community, la prima community dedicata ai clienti Cattolica che propone in esclusiva un ventaglio di offerte e servizi extra-assicurativi. Un nuovo strumento a disposizione della rete agenziale che mira alla costruzione di un “ecosistema di brand” che rappresenta i valori del Gruppo. Attraverso la piattaforma digitale (www.cattolicacommunity.it), gli assicurati Cattolica potranno acquistare prodotti e servizi esclusivi a prezzi scontati accedendo a un catalogo di centinaia di prodotti di largo consumo per la mobilità, per la casa e la famiglia, per il benessere della persona, per i viaggi e il tempo libero.

C2 Cattolica Community: il programma fedeltà dedicato ai clienti di Cattolica Assicurazioni

Accompagnato dal payoff “Più risparmi più proteggi”, il lancio del portale risponde all’esigenza della Compagnia di comunicare in modo innovativo con i propri clienti, che, entrando a fare parte della community, beneficeranno di un programma fedeltà a loro riservato.

“Con questo progetto la Compagnia si è dotata di un primo servizio di loyalty rivolto ai propri clienti”, ha commentato Carlalberto Crippa, Head Digital Distribution & Nuovi Mercati del Gruppo Cattolica Assicurazioni. “Cattolica Community”, ha continuato il manager, “si salda con le linee guida del Piano Industriale 2018-2020, che prevede l’adozione di un approccio multicanale al cliente e la costituzione di un ecosistema digitale di servizi. Portando i nostri clienti più virtuosi e fedeli al centro di questa comunità digitale potremo generare valore e vantaggi per tutti gli attori: assicurati, partner commerciali, associazioni no profit e agenzie”.

Massimo Montecchio, Responsabile Market Management del Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha aggiunto: “C2 Cattolica Community non è solamente un programma di fedeltà ma rappresenta un nuovo strumento per la nostra rete agenziale, che da oggi avrà a disposizione una leva commerciale innovativa e vantaggiosa per ingaggiare il cliente. Vogliamo rendere tangibile, sin dal momento dell’iscrizione, i vantaggi di far parte di questa Community e condividere, con i nostri Clienti e Agenti, le opportunità che si generano grazie alla creazione di un “ecosistema di brand” accomunati ai valori di Cattolica Assicurazioni”.

L’ecosistema digitale di servizi di Cattolica Assicurazioni: nasce C2 Cattolica Community

Gli assicurati che si iscriveranno a Cattolica Community potranno beneficiare di alcuni bonus sconti: un premio fedeltà personalizzato, che sarà calcolato sulla base dell’anzianità del rapporto con la Compagnia, del numero delle polizze attive e del superamento di challenges attraverso azioni virtuose, e che potrà essere speso all’interno dell’e-commerce di Cattolica Community. Per ogni acquisto effettuato, l’assicurato accumulerà un cashback che potrà essere impiegato in tre differenti modalità: per richiedere un voucher spendibile in qualsiasi Agenzia Cattolica per acquistare o rinnovare una polizza Danni; per effettuare una donazione verso uno degli enti no profit partecipanti all’iniziativa (Fondazione Telethon, Anffas e Azione Cattolica); per richiedere un accredito sul proprio conto corrente una volta raggiunta una cifra di almeno 50 euro.