Cattolica Assicurazioni, utile dei primi 9 mesi a 84 mln (+15,8%)

Utile netto di gruppo a 84 mln di euro (+15,8%) per il Gruppo CATTOLICA nei primi 9 mesi dell'anno. I risultati approvati dal cda evidenziano un risultato operativo in calo a 216 mln di euro (-6,4%), una raccolta complessiva a 5 mld (+16,5%) e un solvency II ratio a 169 %.

CATTOLICA ASSICURAZIONI, FERRARESI: 'RISULTATI DIMOSTRANO CAPACITA' INDUSTRIALE'

"Ci presentiamo al mercato con risultati solidi che dimostrano la capacità industriale e di creare valore di CATTOLICA, pur in uno scenario molto sfidante a causa di bassi tassi di interesse, alta volatilità dello spread e forte competitività nel mercato". Così Carlo Ferraresi, Direttore Generale del Gruppo CATTOLICA Assicurazioni, commenta i conti dei primi 9 mesi chiusi con un utile di 84 mln di euro. "L'Azienda -dice- si sta muovendo in continuità con la strategia di business presentata ai mercati: tutto il team manageriale, i dipendenti e i collaboratori continueranno a lavorare alacremente in questi mesi per rispettare gli obiettivi del Piano Industriale e ripagare la fiducia dei Soci e degli azionisti".