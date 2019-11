Cavalli al miliardario di Dubai Sajwani. Brand per il design dei luxury hotel

l miliardario di Dubai Hussain Sajwani mette la mani su Roberto Cavalli. Dopo averla spuntata a luglio con un’offerta basata su un piano di rilancio da 160 milioni di euro sull’americana Bluestar Alliance e su Otb di Renzo Rosso, Vision Investments ha finalizzato l'acquisto della maison fiorentina dal fondo Clessidra controllato dalla famiglia Pesenti. In estate, infatti, all’interno della procedura concorsuale il Tribunale di Milano aveva preferito quanto messo sul tavolo da Damac Properties e oggi è arrivato il via libera definitivo, dopo l’ok del consiglio di amministrazione la scorsa settimana e il parere positivo del commissario Giorgio Zanetti.



L'acquisizione di Roberto Cavalli da parte di Vision Investments (che a sua volta è del gruppo Dico), “segna l'evoluzione di una partnership firmata nel 2017" tra la maison e la societa'. Secondo la partnership, Roberto Cavalli sviluppera' gli interni di hotel di lusso tramite il brand "Aykon Hotels with interior design by Roberto Cavalli". "Siamo entusiasti - ha spiegato Hussain Sajwani - di portare avanti l'incredibile storia del brand Roberto Cavalli. Dico vanta una lunga e fruttuosa collaborazione con Roberto Cavalli, e credo che il brand sposi perfettamente la nostra idea di lusso. Sono lieto di annunciare che la transazione si e' svolta senza intoppi e che assicureremo la stabilita' del management".

L'obiettivo di Dico e' "detenere brand dal prestigio internazionale, e questa acquisizione segna un passo significativo nella nostra strategia". Fondato nel 1992, il gruppo Dico è il ramo d'investimento da 'svariati miliardi di dollari' di Hussain Sajwani, con interessi diversificati nei mercati di tutto il mondo. Gli investimenti della societa' si dividono in cinque aree chiave: mercati finanziari, immobiliare, hotel & resort, manifattura e catering e, ora, moda di lusso. La societa' stima di 'investire circa 3 miliardi di dollari nei prossimi anni in mercati chiave in Europa occidentale e negli Stati Uniti'.