Cavalli chiude il Giacosa a Firenze

Roberto Cavalli chiude il Caffè Giacosa a Firenze, storico locale vicino al flagship store di via de’ Tornabuoni, famoso per l’invenzione negli anni Venti del cocktail Negroni. La chiusura, secondo quanto dichiarato dall’AD Gian Giacomo Ferraris (e come si legge su http://wine.pambianconews.com), sarà effettuata a fine mese, mentre la boutique chiuderà i battenti il prossimo 30 settembre.

Alla chiusura del Caffè Giacosa fa da contraltare l’apertura, celebrata il 14 luglio in Costa Smeralda, del nuovo Just Cavalli Restaurant & Club a Porto Cervo. Il locale prende il posto del Pepero; l’obiettivo di dar vita a un progetto di luxury hospitality di 850 metri quadrati con tanto di ristorante gourmet con vista sul golfo del Pevero.

La firma di Roberto Cavalli compare sia sugli arredi, realizzati da Roberto Cavalli Home, sia sulla selezione dei vini provenienti dall’azienda di proprietà dello stilista, Tenuta degli Dei, sia infine sui cocktail realizzati con la vodka prodotta dallo stesso Cavalli.