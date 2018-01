Cda Rai, ok ai palinsesti primavera 2018

Via libera del Cda Rai ai palinsesti primavera: La Corrida su Rai1, su Rai2 torna il Commissario Schiavone. Nuovo ciclo di trasmissioni con Santoro su Rai3

Il consiglio di amministrazione Rai, riunitosi ieri sotto la presidenza di Monica Maggioni e alla presenza del direttore generale Mario Orfeo, ha dato il via libera ai palinsesti della prossima primavera e approvato all’unanimità il budget previsionale del 2018.

Tra le novità dei palinsesti ci sono: La Corrida su Rai 1, su Rai 2 The Voice of Italy, Made in Sud e il ritorno del Commissario Schiavone interpretato da Marco Giallini. Su Rai3 nuovo ciclo di trasmissioni di Michele Santoro, una mini serie con Antonio Albanese, Lessico familiare con Massimo Recalcati e Prima dell’alba con Salvo Sottile.



fonte http://www.primaonline.it