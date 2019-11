Cdp, il Tesoro pronto a nominare Bassanini. La strategia su Telecom

E' partita la corsa alle poltrone nella galassia di Cassa Depositi e Prestiti. E secondo le voci di questi giorni l'idea sarebbe quella di far tornare Tim sotto l'ombrello dello Stato, come spiega Il Fatto Quotidiano. Il primo passo in questa direzione sarebbe la nomina da parte del Tesoro in cda di Franco Bassanini, in sostituzione di Valentino Grant, volato a Bruxelles con la Lega.

CDP: 'NO COMMENT' BASSANINI SU POSSIBILE INGRESSO IN CDA

"Nessun commento" del presidente di Open Fiber Franco Bassanini sulle indiscrezioni giornalistiche circa un suo ritorno nel consiglio di amministrazione di Cdp. Della Cassa depositi e prestiti Bassanini è stato presidente dal 6 novembre 2008 al 10 luglio 2015. Un 'ritorno' doc ai vertici della Cdp è già avvenuto con l'indicazione alla presidenza di Giovanni Gorno Tempini, già amministratore delegato da maggio 2010 a luglio 2015, avvenuta da parte del cda: la nomina del nuovo presidente è attesa nella prossima assemblea dei soci.