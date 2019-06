CDP, cinque iniziative per promuovere lo sviluppo sostenibile del Paese

Giornata Mondiale dell’Ambiente: inquinamento atmosferico, Cassa Depositi e Prestiti risponde con iniziative concrete volte a realizzare progetti per supportare l’efficienza e la transizione energetica, l’economia circolare e la sostenibilità.

Un impegno che CDP ha preso grazie anche alla collaborazione avviata con grandi realtà industriali partecipate, strutturando diversi accordi legati da un comune denominatore: il contrasto al cambiamento climatico. In linea con quanto approvato da pochi mesi nel Piano Industriale 2021, CDP intende essere protagonista dello sviluppo economico, sociale e ambientale del Paese, contribuendo al raggiungimento degli Obiettivi fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

CDP in campo con 5 progetti per lo sviluppo sostenibile del Paese

Porti e trasporto marittimo: CDP con Fincantieri e Snam

Sulla spinta della Proposta di Piano Nazionale integrato per l’Energia e il Clima, CDP sta lavorando insieme a Fincantieri e Snam per sviluppare progetti strategici di innovazione e di ammodernamento delle strutture portuali in Italia, al fine di contribuire alla riduzione dei costi energetici e alla sostenibilità ambientale del settore marittimo. Si tratta, in sintesi, di iniziative finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasformazione e utilizzo del gas liquefatto e di fonti di energia alternativa, di attività di ricerca e sviluppo di nuovi impianti di trasporto marittimo basati su nuove tecnologie (turbine per moduli GNL, sistemi di contenimento e gestione del metano liquido e gassoso).

Energia dal mare: CDP con Eni, Fincantieri e Terna

Con Eni, Fincantieri e Terna, CDP [ha sottoscritto un accordo] ha avviato un progetto per lo sviluppo e la realizzazione su scala industriale di impianti di produzione di energia rinnovabile sfruttando il moto ondoso del mare. Il progetto ha lo scopo di fare leva sulle competenze industriali delle società coinvolte per estendere su ampia scala il progetto pilota “Inertial Sea Wave Energy Converter” sviluppato da Eni nell’offshore di Ravenna.

Efficienza energetica degli immobili pubblici: CDP con Snam

Con Snam, CDP sta invece lavorando a progetti di efficienza energetica che riguardano il patrimonio immobiliare pubblico, mettendo a fatto comune le competenze industriali di Snam con quelle economico-finanziarie di CDP, al fine di imprimere un cambio di passo nel processo di valorizzazione degli immobili pubblici.

Sostenibilità e economia circolare e decarbonizzazione: CDP con ENI

ENI e CDP hanno deciso di unire le forze per la realizzazione di impianti per la produzione di bio-combustibili a partire dai rifiuti urbani e di impianti di produzione di energia rinnovabile, sfruttando il recupero e il rilancio di siti industriali. Una svolta non solo per il settore della chimica verde ma anche per una più efficiente gestione del ciclo dei rifiuti, nonché per la valorizzazione dei territori.

Efficienza energetica: CDP con Edison e Ansaldo Energia

Edison e Ansaldo Energia (controllata da CDP con il 59,9%) hanno sottoscritto un’intesa che ha come obiettivo quello di rendere l’impianto termoelettrico di Marghera Levante (Venezia) il più efficiente d’Europa. Si tratta di un investimento da oltre 300 milioni di euro che, attraverso l’adozione della più avanzata tecnologia italiana, contribuirà a bilanciare, in modo sostenibile, l’intermittenza delle fonti rinnovabili.

CDP e ambiente:il piano di iniziative interne “Walk the talk” per promuovere la cultura “green”

Ma l’attenzione di CDP per l’ambiente non si esaurisce qui. Da qualche mese è stato intrapreso un nuovo percorso interno per rendere sempre più sostenibili e a minore impatto ambientale le attività sviluppate all’interno del perimetro aziendale a tutti i livelli: organizzazione, cultura e processi. “Walk the talk” è il Piano di iniziative interne con cui CDP vuole accompagnare un vero e proprio “cambio culturale”, incentivando le proprie persone ad adottare pratiche quotidiane e stili di vita sempre più responsabili e sostenibili.

In sintesi, le iniziative interne avviate sono: