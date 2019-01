CDP con SIMEST finanzia lo sviluppo internazionale di 70 PMI italiane

Simest ha concesso finanziamenti per 26,2 milioni di euro ad aziende nazionali per operazioni commerciali in 14 Paesi.

Tra i paesi interessati Albania, Brasile, Cina, Emirati Arabi, Giappone, Marocco, Nigeria, Qatar, Russia, Singapore, Stati Uniti, Svizzera, Thailandia e Turchia.

Tra le imprese beneficiarie dei “Programmi di inserimento sui mercati extra UE” invece :

Boffi Spa, che grazie al finanziamento SIMEST aprirà una sede commerciale a Singapore con l’obiettivo di intensificare la presenza in Estremo Oriente. Si tratta di un’azienda brianzola – cliente anche di SACE - attiva dal 1934 nella progettazione, produzione e commercializzazione di arredamenti per cucine e bagni. Il quartier generale è a Lentate sul Seveso, in uno stabilimento di 25.000 metri quadri dove avviene l’intero ciclo produttivo al 100% Made in Italy. La presenza internazionale è garantita da 60 negozi monomarca in 60 Paesi.

I Bilanciai Srl. Azienda di Barletta che produce e commercializza bilance, sistemi di pesa a ponte e sistemi di dosaggio, conteggio per il controllo delle linee di produzione, delle spedizioni e del monitoraggio dei magazzini. Grazie al finanziamento ottenuto da SIMEST venderà le sue bilance elettroniche in Albania.

CO. SABI Srl, che ha ottenuto da SIMEST un finanziamento per l’apertura di una sede commerciale in Cina. Si tratta di un’azienda di Andria, attiva nella commercializzazione di prodotti per l’attività scolastica di ragazzi e bambini, come zaini, trolley, astucci, diari, matite, pennarelli etc.