Cdp e Tim trovano la quadra su Open Fiber. Rumors

Cdp e Telecom avrebbero trovato una quadratura del cerchio sulla valutazione di Open Fiber, che è nell’ordine di 2 miliardi per il 100%. La due società secondo i rumors starebbero lavorando per dare vita alla società della rete che dovrà mettere insieme Open Fiber (50% della stessa Cdp e 50% Enel) con la rete Telecom.

Il valore potrebbe tuttavia essere rivisto al momento del closing e in base al concambio in azioni Telecom con cui l’ex monopolista delle tlc pagherebbe a Cassa Depositi e Prestiti per rilevare la sua quota in Open Fiber.



Secondo Repubblica, se tutto andasse liscio Telecom potrebbe convocare un’assemblea a settembre per dare il via libera all’aumento di capitale funzionale all’operazione.