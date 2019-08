Cdp, Meeting Rimini 2019: l'intervento di Fabrizio Palermo. Video

"Cassa Depositi e Prestiti è un'istituzione che si avvia a ragggiungere i 170 anni di età. E si basa su un concetto semplice e molto vicino al territorio. Ossia raccogliere il risparmio postale attraverso la rete degli uffici postali a livello capillare per poi investirla nella quotidianità delle persone. Cioè finanziando, attraverso gli enti pubblici, scuole, strade, autostrade, ospedali. Tutto quello che fa parte della quotidianità", lo ha detto Fabrizio Palermo al meeting di Rimini. Ecco l'intervento dell'Amministratore delegato e Direttore generale di Cassa Depositi e Prestiti. E non solo. Venerdì sera è andato in scena il dialogo con Giovanni Tria, Ministro dell’Economia e delle Finanze. Interventi introduttivi da parte di Alberto Brugnoli, Professore di Economia Applicata all’Università degli Studi di Bergamo e Direttore Scientifico Fondazione per la Sussidiarietà. A moderare Bernhard Scholz, Presidente Cdo.

Situazione, risorse, attrattività del sistema economico italiano. VIDEO