Cdp, Montanino capo economista. Le nomine di Palermo ai vertici

Cinque nomine nell'alta dirigenza al vertice di Cdp. Lo comunica la società di via Goito guidata da Fabrizio Palermo. Il primo nome e' quello di Pasquale Salzano, da oggi anche Presidente della controllata Simest, che avra' il compito di dirigere i rapporti internazionali di gruppo. Salzano, gia' Ambasciatore d'Italia in Qatar, e' un diplomatico di carriera.



Nel nuovo ruolo di Chief Economist di Cdp entra Andrea Montanino (è anche neo presidente del FII, controllato da Cassa) gia' direttore del Centro Studi di Confindustria. Montanino, in passato Direttore per l'Italia al Fondo monetario, e' anche responsabile di 'Cdp Think Tank', che comprende le strutture dedicate alle attivita' di analisi, studi e ricerche.



Le altre nomine sono quella di Alessandra Ferone (da tempo dirigente di Cassa Spa) che assume l'incarico di Chief Risk Officer, di Manuela Sabbatini che diventa Chief Audit Officer e di Marco Doglio che assume l'incarico di Chief Real Estate Officer del gruppo, con il compito, tra gli altri, di supportare la definizione delle strategie del comparto immobiliare a livello di Gruppo, coordinandone le relative attivita'. Doglio in passato ha guidato Fabrica Sgr (Caltagirone).