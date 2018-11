Cdp, un modello Terna per la rete tlc. Rumors

Modello Terna per la Cassa e dunque per la rete tlc. Sarebbe questa secondo i rumors l'idea del governo per gestire l'infrastruttura per la banda larga, ora che Tim ha il nuovo comandante, Luigi Gubitosi. In altre parole, avere il pieno o quasi controllo della rete attraverso Cdp, un po' come accade con Terna per l'appunto.

Secondo la Stampa, sarebbe la Lega in particolar modo a premere per questa soluzione, mentre il Movimento Cinque Stelle teme più che altro un altro ribaltone in Tim. Nel governo si parla con insistenza di "efficientamento" della rete, con l'obiettivo dichiarato di abbattere le tariffe.