Cellularline: da AIM al debutto sullo STAR di Borsa Italiana

Terza società che da inizio anno acquisisce la qualifica di STAR per un totale di 75 società quotate sul segmento principale di Borsa Italiana. La quotazione di oggi segna anche il dodicesimo passaggio di una società da AIM Italia a MTA.

Borsa Italiana dà oggi il benvenuto a Cellularline sul segmento STAR di MTA, dedicato alle medie imprese che si impegnano a rispettare requisiti di eccellenza in termini di trasparenza, corporate governance e liquidità. Si tratta del dodicesimo passaggio di una società da AIM Italia a MTA.

VIDEO - Cellularline debutta sul mercato STAR di Borsa Italiana

Fondata a Reggio Emilia nel 1990, Cellularline è leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet con i marchi Cellularline, AQL e Interphone. La società debutta allo STAR a solo un anno dalla quotazione su AIM Italia avvenuta a giugno 2018, a seguito della fusione per incorporazione del Gruppo Cellular – costituito da Ginetta S.p.A. e Cellular Italia S.p.A. – nella SPAC Crescita S.p.A. Cellularline è stata assistita da Intermonte in qualità di Sponsor.

Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: “Cellularline testimonia come le aziende possano utilizzare i nostri mercati e i vari strumenti di finanza alternativa oggi disponibili per adottare un approccio graduale al mercato dei capitali e utilizzare il giusto strumento per favorire la crescita, in coerenza con le proprie esigenze”. “AIM Italia”, ha precisato Lunghi ai microfoni di Affaritaliani.it, “sta funzionando sia come mercato di permanenza per le società di minori dimensioni, che vogliono approfittare di flessibilità importanti, sia come palestra per società più grandi e strutturate, che vogliono passare al mercato principale. Fra queste anche Cellularline che fa oggi il suo debutto sullo STAR”. “Grazie a questo passaggio”, ha concluso Lunghi, “ci aspettiamo che l’azienda, come altre prima, colga le suggestioni di un segmento che raccoglie società di media e grande dimensione, percepite dagli investitori come best in class. Società che adottano requisiti più stringenti in termini di liquidità, governance e trasparenza informativa, capaci di cogliere le opportunità date da nuovi pull di liquidità e di entrare nei portafogli più blasonati di investitori europei”.

VIDEO - Lunghi, Borsa Italiana: "AIM palestra importante per la quotazione allo STAR"

“Oggi è una giornata importante”, ha commentato ad Affaritaliani.it il Ceo di Cellularline Marco Cagnetta, “frutto di un lavoro di lungo periodo e non soltanto dell’ultimo anno passato all’AIM. Devo però riconoscere che l’AIM ha significato per noi un trampolino di lancio importante, un’occasione per fare palestra soprattutto sulla parte della compliance e del controlling, con la messa a punto di procedure interne nell’ottica di affrontare al meglio il dialogo con gli investitori. Oggi ci sentiamo pronti per fare un passo successivo. Essere allo STAR ci permette di accelerare su visibilità internazionale e appetibilità nei confronti di investitori istituzionali stranieri, considerato che il nostro business è oggi, per oltre il 50%, fuori dall’Italia. Obiettivo futuro è dunque continuare a investire in internazionalizzazione e crescita, in un mercato dove abbiamo già un ruolo di primo piano”.

VIDEO - Cagnetta, Cellularline: "Quotarsi allo STAR per continuare internazionalizzazione"