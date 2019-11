Centeno (Eurogruppo) difende il Mes. "Non cela la ristrutturazione del debito"

Nella riforma del Meccanismo europeo di stabilita' (Mes, ovvero l'ex fondo salva-Stati) "non c'e' nessuna ristrutturazione automatica" del debito, "anzi, al contrario, stiamo riprogettando, ridisegnando e proponendo nuovi strumenti per impedire l'effetto contagio che si e' verificato nella crisi del 2009-2010": lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, rispondendo all'eurodeputato della Lega Antonio Maria Rinaldi durante l'audizione al Parlamento Ue. Rinaldi metteva in luce i rischi della riforma del Mes, con le clausole di ristrutturazione sul debito, e lamentava che i Parlamenti non fossero stati consultati sulle decisioni gia' prese dell'Eurogruppo sulla riforma dello strumento.



Centeno ha spiegato che il nuovo trattato Mes "l'anno prossimo dovra' essere ratificato da tutti i Paesi, dall'organo preposto", e quindi e' quella la sede per discuterlo nei parlamenti nazionali. "In quel dibattito emergeranno i vari elementi e noi speriamo sia ratificato da tutti", ha aggiunto. Il Mes "e' stato uno strumento molto importante per superare le difficolta' della crisi" di questi anni, e "se 10 anni fa avessimo avuto gia' uno strumento come l'Esm, posso garantirle che avremmo potuto gestire la crisi molto meglio", ha poi chiarito.