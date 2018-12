CEO Italian Awards: premiati i migliori CEO nazionali e internazionali

Premiati i migliori CEO al CEO Italian Awards

Business International, divisione di Fiera Milano Media, società del Gruppo Fiera Milano, e Forbes Italia hanno premiato ieri durante la cerimonia dei CEO Italian Awards, i top manager alla guida di aziende italiane e internazionali di successo che nel 2018 si sono distinti per competenza, professionalità e audacia, rendendo le loro imprese più competitive sui mercati internazionali e, in molti casi, anche luoghi migliori dove lavorare.Durante la serata di gala, sono stati premiati Valerio Camerano, CEO di A2A, Jean Christophe Babin, CEO di Bvlgari, Mimma Posca, CEO di Vranken Pommery Italia, Stefano Barrese, Banca dei Territori-Intesa San Paolo, Claudio Marenzi, presidente di Herno, Franco Gattinoni, Presidente Gruppo Gattinoni, Alberto Beretta, CEO di Fratelli Beretta, Emilio Petrone, CEO di Sisal e Massimiliano Pogliani, AD di illycaffè.

I 9 top manager premiati sono stati selezionati tra i 200 CEO del ranking Forbes e operanti in Italia all’interno di nove mercati diversi, che includevano: Energy, Retail Banking, Luxury, Female, Fashion, Enterteinment, Food, Vision e Sustainability.

Jean-Christophe Babin, Ceo di Bvlgari, ha commentato: “Sono onorato di essere stato scelto come rappresentante del settore dei beni di lusso in questa prima edizione del Forbes CEO Italian Award e di aver condiviso questa esperienza con un panel prestigioso di colleghi di altri settori. Auguro all’edizione italiana di Forbes - con cui ho avuto il piacere di collaborare fin dagli esordi - di diventare un solido punto di riferimento della comunità economico finanziaria italiana e di continuare con successo il suo percorso di crescita e consolidamento”.

Mimma Posca, AD Italia Vranken Pommery, ha dichiarato “Il CEO Italian Award nella categoria Female, conferito quest’anno alla sottoscritta, è un prestigioso riconoscimento che mi invita e mi insegna a non perdere mai di vista gli obiettivi del mio Azionista che ha riposto fiducia nella mia persona ai fini della conduzione del suo progetto imprenditoriale”.

Claudio Marenzi, Presidente Herno, ha affermato “Innovazione implica partecipazione e condivisione ed è grazie alla sinergia di questi tre fattori, unitamente all’utilizzo di nuove tecnologie e ad un’apertura ai mercati internazionali, che dipende il successo di un’azienda. Sono fiero di poter essere alla guida di una società che ha dimostrato, grazie all’implementazione di pratiche sostenibili, di saper innovare e rinnovarsi. Dedico questo premio ai miei collaboratori, che con passione e dedizione lavorano quotidianamente al mio fianco contribuendo grazie al proprio talento e valore umano alla crescita dell’azienda.

Promosso da Business International in collaborazione con Forbes Italia, il riconoscimento è riservato ai top manager più innovativi e di successo che guidano le aziende in Italia e che, con talento, impegno, creatività e intraprendenza contribuiscono allo sviluppo delle loro imprese e alla crescita del Paese.

L’evento, alla sua prima edizione, si è tenuto nella suggestiva cornice dell’Hotel Mandarin Oriental Milan, a seguito dell’Executive Summit 2018, l’appuntamento dell’executive club che riunisce ogni anno business leader, top manager, rappresentanti delle istituzioni, esperti e accademici di tutto il mondo per discutere e analizzare i macro trend attesi per l’anno successivo, con l’obiettivo di ispirare e stimolare idee per guidare la crescita.