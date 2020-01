CES 2020: Samsung presenta a Las Vegas le ultime novità audio video

In occasione del CES 2020, organizzato a Las Vegas, Samsung Electronics ha svelato i nuovi QLED TV 8K 2020: la nuova flagship coniuga design premium, sofisticata qualità dell'immagine, IA e un'esperienza sonora coinvolgente.

La gamma QLED TV 8K di nuova generazione svela uno spaccato sul futuro della tecnologia dei display, in grado di garantire una visione più coinvolgente grazie ad una connettività che si integra ancora meglio con i moderni stili di vita, offrendo un'esperienza di home entertainment di ultima generazione. La linea di QLED TV 8K 2020 di Samsung offre la possibilità di rendere la propria abitazione “smart” sfruttando l’avanzata tecnologia IA (Intelligenza Artificiale) per migliorare le feature audio, video e smart. La massima espressione di queste diverse innovazioni è Samsung Q950TS QLED 8K, fiore all’occhiello della gamma 2020, il primo TV del settore dotato di audio surround, fedele risoluzione 8K ed un sorprendente form factor ultrasottile.

la nuova gamma di televisori MicroLED, QLED 8K e Lifestyle TV che ridefinisce le funzioni di immersività e rivoluziona l'integrazione domestica. Nuove dimensioni dei display, capacità di upscaling IA 8K, tecnologia innovativa di orientamento del display e altro ancora. Dal MicroLED modulare home-ready , che combina la tecnologia degli schermi di nuova generazione con funzionalità di personalizzazione senza precedenti, al Lifestyle TV The Sero che unisce le caratteristiche all'avanguardia dei display Samsung con un nuovo approccio alla tecnologia dell'home entertainment che soddisfa le esigenze e le abitudini degli utenti mobile.

Samsung Electronics ha integrato, infine, NEXTGEN TV alla gamma QLED 8K 2020: l'esperienza di visualizzazione Ultra HD di Samsung è stata migliorata con ATSC 3.0, l'ultimo standard della tecnologia TV broadcast.

L'integrazione in tutta la gamma di televisori QLED 8K 2020 di NEXTGEN TV powered by ATSC 3.0 per offrire agli utenti una risoluzione più elevata, un audio più realistico ed esperienze interattive.