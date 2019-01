Cgil, Landini: no alla flat tax, ma vera riforma fiscale

“Noi puntiamo sull’unità sindacale, sull’unità del mondo del lavoro e a cambiare le leggi sui diritti sbagliati, fatte dai Governi precedenti e vogliamo affermare di nuovo la centralità e la dignità del lavoro. Il problema centrale del nostro paese è la precarietà nel lavoro e il problema deve essere quello di dare ai giovani un futuro serio che non sia quello attuale.

Cosa critichiamo di questo Governo? Mancano gli investimenti e stanno agendo sulle paure delle persone: ci hanno fatto credere che saremo invasi, ma non si capisce da chi. Noi non siamo un paese invaso, semmai siamo un paese di evasori che è leggermente diverso. La manifestazione del 9 febbraio con Cisl e Uil sarà una manifestazione importantissima che chiede che il mondo del lavoro debba essere al centro dell’attenzione di questo governo. Abbiamo chiesto la costituzione di un’agenzia per lo sviluppo per il lavoro perché pensiamo che gli investimenti pubblici siano un punto decisivo su cui rilanciare l’economia. E chiediamo una riforma fiscale vera, non la flat tax. Una riforma che faccia pagare meno tasse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, che combatta l’evasione e la corruzione”.

Così Maurizio Landini, neo segretario generale CGIL intervistato questa mattina al Giornale radio Rai - Radio1 da Amalia Carosi.