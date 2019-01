Cgil: torna in bilico l'accordo su Landini, si discute ancora

L'accordo raggiunto ieri in Cgil per l'elezione di Maurizio Landini leader e Vincenzo Colla vicesegretario, rischia di tornare in bilico. Secondo quanto riferiscono fonti dell'area vicina a Colla, il problema sarebbe sorto in relazione alla possibilita' che Susanna Camusso resti nella segreteria: un'ipotesi questa, che, secondo i 'colliani' non farebbe parte degli accordi presi ieri. Dall'area landiniana non confermano la notizia. Al momento sembra tutto fermo e si sta ancora discutendo. Dunque potrebbe paventarsi la possibilita' che si arrivi a due liste contrapposte nel pomeriggio.