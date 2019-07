Che Banca! Ricavi ed utile lordo in progresso

CheBanca! chiude l'esercizio 2018/2019 con profitti in crescita del 13,7% a 31,5 milioni di euro (+13,7%) dai 27,7 milioni dell'esercizio precedente (2017/2018).

I ricavi sono in crescita dell'1,6% a 297,1 milioni di euro dai 292,5 milioni, grazie soprattutto alle commissioni che passano da 79,7 milioni dell'esercizio precedente a 85,7 milioni (+7,5%), compensando il lieve calo del margine di interesse che si attesta a 210,6 milioni (-0,7%) "generata principalmente dall'incremento del costo della raccolta a seguito delle promo sul conto deposito" spiega la banca nella nota. I costi si mantengono stabili a 236,3 milioni (+0,4%), pur rivelando un aumento delle spese per il personale collegato al potenziamento della struttura distributiva, compensato dalla riduzione per le spese amministrativa. Il risultato operativo migliora così de1 15,7% a 47,1 milioni.Il totale delle masse ha raggiunto i 25,4 miliardi di euro, in crescita del 12,2% rispetto a giugno 2018, con un aumento di tutte le componenti: il gestito è cresciuto del 22% a 7,7 miliardi di AU;, l'amministrato del 24% a 2,6 miliardi di AUA e i depositi del 6,1% a 15 miliardi. La raccolta netta è stata pari a 2,6 miliardi nell'anno 2018/2019, di cui 1,8 miliardi in risparmio gestito e amministrato, mentre la raccolta diretta si è attestata a 800 milioni, in particolare nella componente transazionale dei conti, mentrenel corso dell'anno si sono ridotti del 6% i conti deposito a 6,2 miliardi (erano 6,6 miliardi a fine giugno 2018).