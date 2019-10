CheBanca!, nel trimestre ricavi a +7,2% rispetto al 2018

Prosegue il costante potenziamento della rete distributiva con forti risultati commerciali nel trimestre:

raccolta netta di AUM/AUA per €0,6mld, duplicata in un anno ed allineata ai migliori livelli settoriali,

erogazione di mutui residenziali per €0,6mld Ricavi ed utile lordo in progresso

AUM/AUA in crescita ad oltre €11mld (+7% nel trimestre) e masse complessive della clientela salite a €25,8mld (+2% nel trimestre)

Impieghi a €9,5mld (+ 5% nel trimestre)

Rete distributiva ulteriormente ampliata: 816 professionisti e 183 punti vendita

n. 451 gestori affluent (+6 nel trimestre), che hanno raccolto nel trimestre €0,3mld di AUM/AUA

n. 365 consulenti finanziari (+30 nel trimestre), che hanno raccolto nel trimestre €0,3mld di AUM/AUA

Ricavi a €77m in sostenuta crescita (+7,2%) rispetto al primo trimestre dell’anno precedente, e diversificati tra margine di interesse €55m ( +4,0%) e commissioni €22m (+15,5%)

Costi a €60m in lieve aumento (+4,1%), legato all’accresciuta operatività e distribuzione Utile lordo in crescita del 32,7% a €13m

Il Consiglio di Amministrazione di CheBanca! ha approvato i risultati al 30 settembre 2019. GianLuca Sichel, Amministratore Delegato, dichiara:

“Il trimestre appena concluso conferma le potenzialità di crescita della banca. Siamo ai migliori livelli settoriali per raccolta netta di risparmio gestito con circa €0.6 miliardi raccolti ed investiti (circa il doppio di un anno fa) e per produzione di mutui con €0.6 miliardi erogati nel trimestre (+50% rispetto un anno fa). Continuiamo nel nostro impegno per migliorare giorno per giorno il rapporto con i clienti, immedesimandoci nei loro bisogni, offrendo una modalità di interazione innovativa e semplice, coniugata con un’offerta completa e conveniente.”

Operatività e sviluppo del portafoglio prodotti Base clienti in costante aumento , a 875mila (865 mila al 30 giugno), con una crescita sostenuta dal web, dalla rete di filiali proprietarie e dai consulenti finanziari.

, a 875mila (865 mila al 30 giugno), con una crescita sostenuta dal web, dalla rete di filiali proprietarie e dai consulenti finanziari. Attività di banking fortemente concentrata su canali remoti , con oltre il 90% delle operazioni transazionali eseguite digitalmente o tramite ATM.

, con oltre il 90% delle operazioni transazionali eseguite digitalmente o tramite ATM. Continuo rafforzamento della relazione con i clienti , supportato da continui investimenti in formazione e certificazione degli advisor e testimoniato da dati molto buoni di customer satisfaction.

, supportato da continui investimenti in formazione e certificazione degli advisor e testimoniato da dati molto buoni di customer satisfaction. Rafforzamento della struttura distributiva. Complessivamente la rete distributiva consta di 451 gestori (445 a giugno 2019 e 413 a settembre 2018 ) e 365 consulenti finanziari (335 a giugno 2019 e 244 a settembre 2018), che svolgono la propria attività su 183 fra filiali e punti vendita (180 a giugno 2019). • Potenziamento dell’offerta E’ stata ulteriormente rafforzata l’offerta dei prodotti Mediobanca SGR con l’introduzione di tre nuovi fondi di fondi Mediobanca Global Multimanager.

Nel mese di agosto è stata lanciata l’offerta assicurativa danni attraverso un’innovativa piattaforma digitale integrata con i canali della banca. L’offerta costituita inizialmente da polizze auto, casa, sport e viaggi si caratterizza per la possibilità di scegliere sia le tradizionali polizze annuali sia micro-polizze aventi durata e premio decisamente contenuti. Nel trimestre è stato completato il processo di cessione del portafoglio sofferenze ex Micos Banca (n° 1.601 pratiche per un gross book value di €136,8m). Crescita delle masse TFA A €25,8mld (+1,9%), IMPIEGHI A €9,5mld (+5,1%) Il totale delle masse (Total Financial Assets, “TFA”) ha raggiunto i €25,8mld, in crescita dell’1,9% rispetto a giugno 2019, con un aumento delle componenti di AUM/AUA del 7,1% a €11,1mld.

(Total Financial Assets, "TFA") rispetto a giugno 2019, con un del 7,1% a €11,1mld. La raccolta netta del trimestre (Net New Money, "NNM") pari a €0,3mld (€0,6mld 1°trim.18/19 e €0,4mld 4°trim.18/19) vede una riconversione da depositi a AUM/AUA . Nel dettaglio: €0,6mld raccolta AUM/AUA (€0,3mld 1°trim.18/19 e €0,5mld 4°trim.18/19) -€0,3mld raccolta diretta (€0,3mld 1°trim.18/19 e -€0,1mld 4°trim.18/19) con una riduzione delle componenti più onerose: il costo medio assoluto è sceso rispetto allo scorso esercizio di 10bps. Al suo interno si rileva un ulteriore sviluppo della componente transazionale più fidelizzante di conti correnti e prodotti transazionali che, con un incremento rispetto a giugno di €0,4mld, superano €9mld e traguardano a €9,2mld.

del trimestre (Net New Money, “NNM”) (€0,6mld 1°trim.18/19 e €0,4mld 4°trim.18/19) vede una riconversione da depositi a AUM/AUA . Nel dettaglio: