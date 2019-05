Chicco Testa presidente di Proger. Recordman di poltrone

Chicco Testa è stato nominato Presidente di Proger s.p.a., società di engineering e management con più di 1.000 professionisti e oltre 15 sedi nel mondo, partecipata da SACE SIMEST (gruppo CdP) azienda internazionale, leader in Italia e tra le prime 100 a livello globale (ENR “Top 225 International Design Firms”).

La nomina perfeziona l’accordo strategico tra Proger e la Cadogan Petroleum Holdings BV – controllata al 100% dalla Cadogan Petroleum PLC, società di oil & gas quotata alla Borsa di Londra – inserendosi nel piano di ulteriore sviluppo dell’azienda, rafforzato dal recente aumento di capitale. La partnership industriale prevede che Cadogan possa acquisire una partecipazione indiretta del 22% in Proger s.p.a.

All’interno del Consiglio di Amministrazione, il neopresidente si affianca quindi al Vicepresidente Antonio Mastrapasqua e agli Amministratori Delegati della società Umberto Sgambati e Marco Lombardi.

“Sono orgoglioso di essere stato indicato per la Presidenza di una società che, oltre ad essere apprezzabilmente capace di attrarre capitali esteri, rappresenta anche l’eredità della migliore tradizione ingegneristica italiana - dichiara Chicco Testa - Un’azienda che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante, confermandosi oggi come la prima società di ingegneria non captive in Italia con un importante e credibile piano di crescita per i prossimi anni, concentrato su investimenti in equity, partecipazioni strategiche e acquisizioni di nuovo capitale finanziario e umano, che le consentiranno di sfruttare specifiche sinergie, soprattutto nei settori Oil&Gas, Healthcare, Green Energy, Security e Comunicazione”.

“La vasta esperienza manageriale di Chicco Testa - dichiara l’A.D. Marco Lombardi - è sicuramente per Proger di grande valore aggiunto e la partnership con Cadogan apre a diverse possibilità di sviluppare insieme i vantaggi di potenziali e proficue collaborazioni nei comuni settori di attività”.

Proger ha presentato ad ottobre 2018 il nuovo Piano Industriale, ufficializzando l’aumento di capitale sociale fino a 26 milioni di euro, che ha come punto cardine lo sviluppo di una solida struttura finanziaria volta a supportare ed accrescere le capacità dell’azienda di essere sempre più soggetto promotore di progetti imprenditoriali.

Da Ingegnere Generale che partecipa a tender internazionali per proporre la propria offerta in diversi paesi del mondo, la “nuova” Proger sarà quindi in grado non solo di rispondere alle richieste del mercato, ma anche di “generare domanda” costruendo e promuovendo nuove iniziative – a partire dall’ideazione fino alla realizzazione -, grazie alla capacità di avere al proprio fianco player specialistici e finanziari di altissimo livello che nel tempo si sono avvicinati alla società arricchendone le capacità, nonché interlocutori privati e pubblici sempre più importanti.