Chiesa,Tria non vuole i soldi dell’Imu.Trattenere l'8x1000 è anti-contribuenti

Trattenere le quote dell'8 per mille Irpef destinate alla Chiesa cattolica al fine di compensare il mancato pagamento dell'Ici dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea sul tema, "sarebbe lesivo delle scelte dei contribuenti che optano di destinare le quote alla Chiesa". Lo ha specificato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo al question time alla Camera ad una interrogazione in proposito del Gruppo Misto. Tria ha ricordato che la destinazione dell'8 per mille e' regolata dalla legge del 1985 che ha ridefinito i rapporti tra Stato e Chiesa, non modificabile unilateralmente.