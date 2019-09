Chiusura Arvedi, mina nel governo. Nuove crisi sul tavolo di Patuanelli

Dal Ministero dello Sviluppo economico ancora tutto tace. Per i 500 lavoratori della ferriera di Trieste del gruppo Arvedi (l’industriale cremonese ha annunciato la chiusura) non è ancora arrivata la convocazione da parte del concittadino Stefano Patuanelli per l’apertura di un tavolo di crisi (sarebbe il 161° al dicastero dove il senatore giuliano del M5S ha ricevuto il testimone da Luigi Di Maio) che vede direttamente interessato il Ministero di Via Veneto anche perché il calvario dello stabilimento triestino ex Lucchini, da anni al centro delle polemiche cittadine per l’inquinamento, è finito oggetto di un accordo di programma firmato nel 2014 proprio al Mise dalla coppia nordestina Dem Flavio Zanonato-Debora Serracchiani (più ministri dell’Ambiente e delle Infrastrutture). Quadro giuridico a cui ora i sindacati si stanno aggrappando per scongiurare una chiusura che pare irreversibile (anche Patuanelli, come tutti i grillini a Trieste, si è sempre battuto in passato per lo spegnimento dell’impianto).



Secondo i rumors dell’ultima ora la convocazione delle parti potrebbe arrivare per venerdì prossimo, ma i telefoni non squillano e c’è chi dice che, a causa delle conseguenze politiche che il dossier potrebbe avere all’interno del governo (il Pd è quello che ha portato Arvedi a Trieste e ha messo sempre sui tavoli che hanno trattato il dossier la questione degli esuberi e degli effetti sull’indotto - in tutto sono 1.000 lavoratori - questioni a bisogna dare parimenti risposta), la chiamata potrebbe tardare e richiedere più tempo per capire come gestire il caso. Senza, cioè, che inneschi degli effetti esplosivi nella maggioranza in stile Ilva come fu fra Cinquestelle e Lega.



Chi attende anche la convocazione al Mise, ma questo è un dossier meno intricato, sono gli esuberi di La Perla, lo storico gruppo della lingerie di lusso di Bologna finito in mano lo scorso anno alla holding olandese Tennor, che si è appena quotato alla Borsa di Parigi e che fa capo al finanziere tedesco Lars Windhorst. Un gruppo che mentre raccoglie soldi dagli investitori ha però deciso di mettere fuori del perimetro aziendale 126 dipendenti dotati di know-how non da poco su un totale di 1.200 addetti.



Oltre alla Siderurgica triestina e al marchio storico della moda italiana, la lista delle crisi aziendali che Patuanelli ha ereditato potrebbe allungarsi con il forte rallentamento dell’indotto automotive (l’ultimo dato sulla produzione industriale parla chiaro), gruppi che stanno risentendo del rallentamento del mercato tedesco delle quattroruote finito vittima delle tensioni commerciali fra Washington e Pechino.



E così gli oltre 200 mila lavoratori, di cui 60 mila a rischio, interessati dai 160 tavoli di crisi del Mise potrebbero aumentare sotto i colpi della recessione che potrebbe tornare a bussare alle porte dell’economia italiana (dopo averlo fatto in Germania). Venti sono le “Aree industriali di crisi complessa” che coinvolgono 70.000 lavoratori, gran parte di questi in mobilità in deroga (con un assegno mensile di 500-600 euro mensili). Universo a cui appartiene l’emblematica vicenda Blutec. 23 i gruppi industriali in amministrazione straordinaria e la cassa integrazione straordinaria per cessazione registra un incremento del 78%. Le crisi non aspettano la burocrazia.

@andreadeugeni