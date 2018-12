«Ribadiamo il nostro no. La misura sulle chiusure domenicali è recessiva»

«Ribadiamo il nostro no. La misura sulle chiusure domenicali è recessiva. Mette in difficoltà il commercio, le famiglie, i consumi, il gettito erariale e l’intera filiera produttiva in un momento di grave difficoltà per il Paese. A rischio da 80 a 120mila posti di lavoro» così Mario Resca, presidente Confimprese, su ddl chiusure esercizi commerciali.