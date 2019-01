Cina, ancora guerra corporate con gli Usa. Barriere contro Visa-Mastercard

La banca centrale cinese non ha dato il suo via libera alle richieste presentate da Visa e Mastercard per vedersi riconosciuti i pagamenti in renminbi, nonostante Pechino dal 2017 abbia rimosso gli ostacoli alla partecipazione straniera interno cinese.

Il ritardo nell'applicazione di queste richieste da' ragione alle lamentele delle societa' estere e dei negoziatori della Casa Bianca secondo i quali la Cina blocca con barriere informali la concorrenza straniera sul suo mercato interno, nonostante le regole sottoscritte garantiscano apparentemente un trattamento equo.

Lo rivela il Financial Times, che cita fonti direttamente interessate, secondo le quali Visa e Mastercard continuino ad essere ostacolate dalla Pboc, sebbene abbiano avanzato le loro richieste alla Banca Popolare Cinese piu' di un anno fa.