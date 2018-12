Cina, freno a mano sulla crescita. Le Borse europee viaggiano in rosso

L'economia cinese mostra segnali di rallentamento: vendite al dettaglio e produzione industriale di novembre in rialzo, ma sotto le attese, e investimenti in asset fissi dei primi 11 mesi trainati dalla componente pubblica. Così le Borse europee sono tutte deboli, in scia della brutta seduta di quelle asiatiche: Francoforte (-1,3%), Parigi (-1%), Londra (-1%) e Milano (-1,3%). Pesano anche le incognite legate alla Brexit con la possibilita' che diventi 'hard' dopo gli scarsi risultati ottenuti dal Primo ministro Theresa May nei suoi contatti con i leader europei.

L'indice Stoxx Europe 600 perde l'1,4%, trascinato al ribasso dal settore auto (-2,3%), che per il terzo mese consecutivo ha visto le immatricolazione crollare nel vecchio continente. Soffrono un po' tutti i produttori: Renault (-3,1%), Porsche (-2,6%), Fca (-2,3%), Vw (-2,3%), Daimler (-2,2%), Bmw (-2%), Peugeot (-1,9%) e Ferrari (-1,7%). Male anche i titoli del lusso (-1,9%), che sono piu' esposti sui mercati asiatici, in particolare la Cina: cedono Burberry (-3%), Lvmh (-2,5%), Swatch (-2,5%), Kering (-2,2%), Moncler (-1,7%) ed Hermes (-1,6%).

A Piazza Affari, si salvano soltanto Saipem, che recupera lo 0,37%, e Ferragamo (+0,95%) dopo la nomina del nuovo cfo. Male le banche, nell'industria Fca perde il 2,22% dopo i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa, scese dell'8% a novembre. Perde l'1% Tim, con Vivendi che si appresta a chiedere la convocazione dell'assemblea per sostituire 5 consiglieri eletti nella lista presentata da Elliott; nei tecnologici scivola Stm (-3%). Rimbalza, fuori dal paniere principale, Salini Impregilo (+5,6% dopo il maxi calo di ieri) mentre sembra non trovare fine il calo di Ovs, sospesa per eccesso di ribasso.

Sul mercato secondario dei titoli di Stato, lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre in rialzo a 270 punti, dopo aver chiuso ieri a quota 268 punti. Il rendimento resta al 2,967%. Ieri il differenziale era sceso fino a un minimo di 261 punti, il livello piu' bassi dal primo di ottobre.