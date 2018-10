Cina: surplus record con Usa a settembre, a 34,13 miliardi di dollari

Cina: surplus record con Usa a settembre, a 34,13 miliardi dlr

Surplus commerciale record per la Cina nei confronti degli Stati Uniti a settembre scorso. Secondo gli ultimi date dalle Dogane cinesi diffusi oggi, il surplus commerciale di Pechino nei confronti di Washington e' stato pari a 34,13 miliardi di dollari il mese scorso, in aumento rispetto ai 31,05 miliardi di dollari di agosto 2018, e complessivamente piu' alto del surplus commerciale di Pechino con gli altri Paesi nello stesso periodo, a quota 31,69 miliardi di dollari. Al di sopra delle attese anche il dato dei primi tre trimestri. Nei primi nove mesi del 2018, il surplus commerciale nei confronti degli Stati Uniti e' salito a 225,79 miliardi di dollari, contro i 196,01 miliardi di dollari del periodo gennaio-settembre 2017. Complessivamente, Le esportazioni a settembre hanno registrato un aumento del 14,5% rispetto allo stesso mese del 2017, molto al di sopra delle aspettative e del dato di agosto scorso, quando l'aumento sullo stesso mese dell'anno precedente era del 9,8%; in calo, invece, le importazioni, che nello stesso periodo si sono fermate a un aumento su base annua del 14,3%, contro il 19,9% di agosto, e lievemente al di sotto delle attese di mercato. Il surplus commerciale complessivo della Cina per il mese scorso e' stato di 31,69 miliardi di dollari, superiore al dato di agosto, che si e' attestato a quota 27,89 miliardi di dollari.

Dazi di Trump alla Cina? Vince Pechino, per ora

L'ampio surplus commerciale di Pechino nei confronti di Washington e' tra i problemi principali all'origine dell'escalation sui dazi voluta dal presidente Usa, Donald Trump, e che vede oggi centinaia di miliardi di dollari di merci importate da Stati Uniti e Cina, sottoposte a tariffe, con la minaccia di altri 267 miliardi di dollari di importazioni dalla Cina che potrebbero essere soggette a tariffe da parte degli Stati Uniti, come dichiarato dallo stesso Trump in piu' occasioni. Il dato di oggi mostra una tenuta rispetto allo scontro sul commercio in corso tra Cina e Stati Uniti, forse dovuto a una concentrazione delle spedizioni prima dell'avvio dell'ultimo round di tariffe, inizialmente al 10%, su duecento miliardi di dollari di importazioni cinesi imposto il 24 settembre scorso dagli Usa, a cui Pechino ha risposto con l'introduzione di tariffe tra il 5% e il 10% su sessanta miliardi di dollari di merci importate dagli Stati Uniti. Lo scontro commerciale tra Cina e Stati Uniti avra', pero', effetti sulla crescita cinese, secondo le ultime previsioni del Fondo Monetario Internazionale, che nei giorni scorsi ha rivisto al ribasso le stime di crescita della seconda economia del pianeta per il 2018 e il 2019, prevista al 6,6% per quest'anno e al 6,2% nel 2019, al tasso minimo di crescita degli ultimi 28 anni.