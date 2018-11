Cina, Trump arruola anche l'Italia: "Non usate i cellulari di Huawei"

Gli Stati Uniti stringono un inedito cordone sanitario attorno al colosso tecnologico cinese Huawei, coinvolgendo i più stretti alleati tra i quali l'Italia. Il governo statunitense ha dato inizio a una vasta campagna di sensibilizzazione per cercare di persuadere gli operatori di reti wireless e i provider internet a non utilizzare le componenti fabbricate dalla cinese Huawei. Lo scrive il Wall Street Journal. I funzionari di Washington hanno parlato con le controparti governative e i manager delle società di telecomunicazioni nei Paesi amici dove la tecnologia di Huawei è già usata, per avvertire dei rischi potenziali alla sicurezza cibernetica.





Le agenzie di intelligence statunitensi sarebbero preoccupate dalla possibile interferenza del governo cinese o del partito comunista, che potrebbero usare Huawei e altre società cinesi presenti all'estero per le loro operazioni di spionaggio. Gli Stati Uniti starebbero pensando anche di aumentare gli aiuti finanziari per lo sviluppo delle telecomunicazioni nei Paesi che fanno affidamento sulla tecnologia cinese, secondo il Wall Street Journal. Le preoccupazioni riguarderebbero soprattutto l'uso di tecnologia cinese nei Paesi alleati dove sono presenti basi statunitensi, come Germania, Italia e Giappone.





La campagna di pressione rientrerebbe nella 'Guerra Fredda' tecnologica in corso tra Stati Uniti e Cina, entrambi consapevoli dell'importanza del controllo del mondo digitale. Inoltre, l'iniziativa coincide con le tensioni tra i due Paesi a livello commerciale, che ha spinto Washington a imporre dazi su numerosi prodotti cinesi importati; l'amministrazione Trump sta inoltre valutando l'imposizione di un limite alle esportazioni in Cina di tecnologie avanzate che hanno applicazioni legate alla sicurezza nazionale. Huawei è il secondo produttore al mondo di smartphone, alle spalle di Samsung, ed è leader mondiale delle apparecchiature per le telecomunicazioni, come l'hardware delle torri cellulari.





Huawei è stata esclusa dal mercato statunitense delle reti di comunicazione dopo che un rapporto del Congresso aveva definito la società cinese una minaccia per la sicurezza nazionale. L'amministrazione Trump ha poi rafforzato la stretta su Huawei e altre società cinesi, a partire da Zte. A maggio, per esempio, il Pentagono ha deciso di vietare la vendita di telefoni prodotti da queste due società, le due principali in Cina nel settore della telefonia, nei negozi presenti nelle sue basi militari in tutto il mondo, citando potenziali minacce alla sicurezza nazionale.

Un importante alleato degli Stati Uniti, ovvero l'Australia, ha bandito Huawei dalla fornitura di apparecchiature per la futura rete mobile 5G del Paese, adducendo ragioni di sicurezza nazionale. In Italia, funzionari governativi statunitensi hanno incontrato i manager di una delle maggiori società di telecomunicazioni, secondo il quotidiano, spiegando i rischi di usare prodotti di Huawei e Zte. La società in questione avrebbe risposto che, nonostante i rischi, ha intenzione di continuare a usare Huawei.

La notizia ha mandato al tappeto i titoli tecnologici alla Borsa di Shanghai che ha perso oltre due punti percentuali. Deboli anche Taiwan, Seul e Hong Kong.