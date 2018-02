Cina: yuan nuovo record e va a 6,2882 sul dollaro



Nuovo record per lo yuan, che sfonda la barriera di 6,3 sul dollaro, pochi giorni dopo avere superato la soglia psicologica di 6,4, il 24 gennaio scorso. La People's Bank of China ha fissato oggi la parita' del renminbi, altro nome della valuta cinese, sul biglietto verde a quota 6,2882, con un rafforzamento di 190 punti base (+0,3%) rispetto al valore fissato ieri, al valore piu' alto dall'agosto 2015, quando per tre giorni consecutivi la banca centrale cinese opero' una svalutazione competitiva della valuta sull'onda dei crolli della Borsa di Shanghai, che ha innescato timori di una guerra valutaria