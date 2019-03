Cir, nel 2018 ricavi +2,3% a 2,8 miliardi di euro

Il Consiglio di Amministrazione di CIR-Compagnie Industriali Riunite S.p.A., che si e' riunito oggi sotto la presidenza di Rodolfo De Benedetti, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2018 presentati dall'amministratore delegato Monica Mondardini. Il Consiglio ha approvato la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (DNF) relativa all'esercizio 2018, e ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,039 euro per azione. Il gruppo CIR opera principalmente in tre settori: sanita' (KOS), componentistica per autoveicoli (Sogefi) e media (GEDI Gruppo Editoriale). I ricavi consolidati sono ammontati a 2.817,4 milioni di euro, con un incremento del 2,3% rispetto all'esercizio precedente e del 5,2% a parita' di cambi. Tutte le partecipate strategiche hanno riportato incrementi di fatturato: +11,1% per KOS, +5,3% per GEDI, grazie all'integrazione del gruppo ITEDI, e +3,2% a tassi di cambio costanti per SOGEFI (-1,5% a cambi correnti).

Il margine operativo lordo (EBITDA) consolidato e' stato pari a 306 milioni, in riduzione del 7,5% rispetto a 330,9 milioni nel 2017. Il risultato operativo (EBIT) consolidato e' stato pari a 101,7 milioni (3,6% dei ricavi), in diminuzione rispetto a 154,2 milioni (5,6% dei ricavi) nel 2017, a causa della riduzione dell'EBITDA nonche' delle svalutazioni dei valori delle testate di GEDI (24 milioni). Il risultato netto consolidato di gruppo e' stato positivo per 12,9 milioni rispetto a una perdita di 5,9 milioni nel 2017. L'indebitamento finanziario netto consolidato al 31 dicembre 2018 ammontava a 297,1 milioni, in aumento di 24,6 milioni rispetto a 272,5 milioni al 31 dicembre 2017. L'indebitamento finanziario netto complessivo delle controllate industriali al 31 dicembre 2018 era pari a 622,6 milioni, sostanzialmente stabile rispetto al 31 dicembre 2017 (615,5 milioni). La posizione finanziaria netta della capogruppo (incluse le controllate non industriali) al 31 dicembre 2018 era positiva per 325,5 milioni, in diminuzione di 17,5 milioni rispetto al 31 dicembre 2017 (343 milioni), per la distribuzione di dividendi (24,8 milioni) e gli acquisti di azioni proprie (12,7 milioni), a fronte di un flusso positivo della gestione di 20 milioni. Il patrimonio netto di gruppo al 31 dicembre 2018 era pari a 936,2 milioni rispetto a 961 milioni al 31 dicembre 2017, con una riduzione netta di 24,8 milioni. Al 31 dicembre 2018 il gruppo CIR impiegava 16.365 dipendenti (15.839 al 31 dicembre 2017).