Citinews pronta a sparigliare l'informazione web

Tre-quattro nuove testate locali online da acquisire a breve, per coprire alcune province in Sardegna, Calabria e centro Italia, ma almeno altre 20 province da raggiungere nei prossimi anni per arrivare al 60/70% del territorio. Il network di siti di Citynews si prepara a intaccare il bacino utenti dei grandi media: attualmente 45 testate metropolitane (a cui si aggiungono il raccoglitore nazionale Today.it ed EuropaToday da Bruxelles) arrivate con nuove aperture o con acquisizioni (11 finora).

Questi quotidiani online, scrive Italia Oggi, si occupano della città e della provincia in maniera indipendente l'uno dall'altro, perché la linea editoriale la dettano i lettori mentre i 12 direttori del gruppo, ciascuno responsabile di diversi siti in una determinata area, garantiscono più un controllo sulla forma e sulla deontologia del lavoro che una linea da seguire.