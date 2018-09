Classifica di reputation EU5 RepTrak 2018: prima Lego, poi Bosch, Rolex e Sony

I risultati di EU5 RepTrak 2018: la classifica annuale di reputation aziendale di Reputation Institute

Lego svetta su tutti nella classifica annuale EU5 RepTrak® 2018 di Reputation Institute, con la migliore reputazione complessiva, seguita da vicino da Bosch, Rolex e Sony, tutte aziende percepite con una reputazione eccellente (superiore ad 80 punti).

EU5 RepTrak® 2018 è il più grande studio di reputazione aziendale cross-Paese, basato su oltre 87.000 valutazioni individuali tra i consumatori dei cinque paesi europei più industrializzati: Italia, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito.

Sono oltre 140 le aziende multinazionali analizzate valutando il legame emotivo costruito con gli stakeholders che impatta i loro comportamenti nei confronti delle aziende stesse come l'intenzione di acquisto, la probabilità di raccomandare e la volontà di lavorarci.

Per il 2018 la Top-Ten delle aziende della classifica EU5 RepTrak® sono:

Lego Bosch Rolex Sony Samsung Canon Michelin Walt Disney Company Adidas Amazon

Il tratto distintivo di Lego che ha portato al primo posto in classifica è sottolineato dall'impegno della società a costruire un forte marchio aziendale, attraverso investimenti nell’ambito della responsabilità sociale e una profonda determinazione a innalzare il livello di engagement tra i suoi principali stakeholder.

Tra le italiane Ferrero, dopo essere già stata riconosciuta come l’azienda italiana più reputata nel mondo, secondo il Global RepTrak® 100 del Reputation Institute pubblicato a Marzo, si conferma la prima conquistando il 12° posto. Seguono Barilla al 14° posto, Pirelli al 20° e Lavazza al 26°.

EU5 RepTrak 2018: i fattori necessari per vincere in reputation

Lo studio EU5 RepTrak® 2018 – pubblicato per la prima volta quest’anno - evidenzia i fattori che sono necessari per liberare il potenziale reputazionale delle aziende accrescendone il business: l’importanza delle attività di responsabilità sociale, una forte connessione emotiva con i consumer, in particolare da parte del Ceo, sono oramai prerequisiti fondamentali per conquistare la leadership reputazionale di un determinato settore.

Inoltre, come afferma Michele Tesoro Tess, Vicepresidente esecutivo EMEA presso Reputation Institute: “per competere a livello globale nella Reputation Economy, le aziende devono comprendere le singolari sfide reputazionali di ogni singola area, come l’UE. Le aziende – anche se globali - non possono più semplicemente adottare un approccio “one-company-one message” per la loro narrazione aziendale; devono saper intercettare le aspettative chiave dell’Europa, specialmente in un contesto come quello che imporrà la Brexit".

Per maggiori informazioni sulla EU5 RepTrak® 2018, è possibile consultare l’intera classifica al sito www.reputationinstitute.com/2018-EU5-reptrak.