Client Solutions Team di Monte Titoli: gestione clienti secondo la T2S

Risale al 2015 il completamento della migrazione di Monte Titoli alla piattaforma della Banca Centrale Europea TARGET2-Securities (T2S). Considerati gli evidenti impatti che questa adesione ha avuto sulla gestione del cliente, Monte Titoli ha sviluppato una strategia di CRM specifica. Ne ha parlato ad Affaritaliani.it, Davide Ren, oggi a capo della struttura dedicata.

T2S è un progetto lanciato dalla Banca Centrale Europea nel 2008 con l’obiettivo di creare un’unica piattaforma pan-europea per il regolamento delle transazioni di titoli in moneta di banca centrale, armonizzando le procedure di post trade e migliorando l’efficienza del mercato dei capitali europeo. Monte Titoli, con 3.400 miliardi di euro di titoli in deposito, è il principale Depositario Centrale ad aderire a T2S nella prima finestra di migrazione.

Attraverso T2S, Monte Titoli offre ai suoi clienti l’opportunità di gestire il settlement dei titoli domestici ed europei attraverso un unico conto di regolamento in moneta di banca centrale, originando automaticamente un effetto di pooling e netting che riduce i costi di finanziamento e i relativi rischi. Oltre a beneficiare di ridotte commissioni per il regolamento dei titoli, i clienti hanno anche l’opportunità di ottimizzare la liquidità intra-day e end of day e il capitale allocato.

“Dall’entrata di Monte Titoli in T2S nel 2015”, ha raccontato Davide Ren, Head of Client Solutions di Monte Titoli, “la strategia di gestione dei clienti è cambiata in maniera radicale. Fin da subito abbiamo, infatti, introdotto due nuove figure, quella del relationship manager e quella dell’account manager operativo; mentre nel 2016 abbiamo introdotto la figura dell’onboarding manager per poter gestire in maniera ottimale il passaggio in Monte Titoli di grandi clienti istituzionali esteri”.

Il Client Solutions Team di Monte Titoli: una struttura organizzativa dedicata alla gestione del cliente a 360°

Ad oggi Monte Titoli vanta una struttura organizzativa dedicata – il Client Solutions Team – volta alla gestione del cliente a 360°, “dalla fase iniziale di onboarding”, ha fatto sapere Ren, “alla gestione del business as usual”. Tale struttura dedicata comporta molti vantaggi: “Innanzitutto permette di sfruttare le sinergie tra i vari uffici operativi facenti capo alla stessa struttura organizzativa”, ha commentato il manager; “in secondo luogo, consente di offrire al cliente un unico entry point per tutte le problematiche di gestione operativa”.

Il Client Solutions Team di Monte Titoli: tempi di risposta ridotti e data analysis per previsioni future

Attraverso questa struttura, si riducono i tempi di risposta al cliente e la società è in grado di raccogliere una grande quantità di dati da utilizzare, in un secondo momento, per statistiche e previsioni. “Vogliamo farci risolutori proattivi delle problematiche del cliente, per questo la data analysis non è solo importante, ma anche necessaria”, ha concluso Ren.

(in collaborazione con Monte Titoli)