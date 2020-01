Clima mite, nuovo warning di Nokia. E Pirelli finisce maglia nera in Borsa

Pirelli maglia nera a Piazza Affari con un ribasso vicino al 3%, in controtendenza rispetto al Ftse Mib, in rialzo dell'1,2%. Al momento il gruppo degli pneumatici guidato da Marco Tronchetti Provera cala del 2,81% % a 4,77 euro per azione, il minimo di giornata. A pesare sulle azioni dellla Bicocca è il nuovo warning - dopo quello di ottobre - lanciato dalla rivale finlandese Nokian Tyres, che ha abbassato le stime sulle vendite di pneumatici, attese in ribasso nel 2020, e ha limato le previsioni sui risultati operativi, che saranno "significativamente inferiori al 2019", a causa del rallentamento delle attività in Russia.



Nokian ha anche fatto sapere di attendere vendite piatte nel 2019: l'anno scorso "il mercato di auto e pneumatici ha continuato a essere debole in Europa, cosa che si è tradotta in un intensificarsi della concorrenza. La domanda di pneumatici invernali in ottobre-dicembre ha subito le ricadute negative del clima mite nei mercati chiave di Nokian", ha detto la società.



Il warning di Nokian, legato appunto a temi specifici come le vendite in Russia, genera qualche ulteriore dubbio sul settore: secondo gli analisti di Equita, "sebbene il warning sia da attribuire a problemi specifici della società e l'esposizione alla Russia sia bassa sia per Pirelli (3% delle vendite) sia per Michelin (stimiamo pochi punti percentuali), genera qualche dubbio addizionale sulla capacità del settore di mantenere/migliorare il margini operativi".



Equita ha confermato la raccomandazione "hold" e l'obiettivo di prezzo a 6,6 euro per azione su Pirelli. Per altro, nei giorni scorsi, erano circolate indiscrezioni su una possibile fusione tra Pirelli e Nokian, subito smentite dal gruppo italiano. La stampa britannica aveva riferito voci di una valutazione in corso da parte di Pirelli per una aggregazione con il gruppo finlandese i cui asset principali sono i pneumatici invernali e l'esposizione nell'area del Nord Europa e in Russia.



Al di là della smentita di Pirelli, anche secondo gli analisti un'aggregazione con Nokian è improbabile. Per quanto riguarda il gruppo della Bicocca l'attenzione degli operatori è posta sulla presentazione del piano industriale 2020-22 in calendario il 19 febbraio. Nokian Tyres diffonderà invece i risultati 2019 il 4 febbraio.