CNA NeXT, al via l'VIII edizione dell'evento dei Giovani Imprenditori

Il modo di fare impresa sta cambiando e ai modelli di lavoro tradizionali iniziano ad affiancarsi nuovi modelli di business tesi a superare le vecchie logiche organizzative e ad adeguarsi ad una nuova realtà. A questo si ispira l'VIII edizione dell'evento dei Giovani Imprenditori CNA dal titolo Sostenibilità e benessere, futuro possibile, venerdì 19 e sabato 20 ottobre al Talent Garden Calabiana di Milano.

Una realtà popolata di giovani che, agevolati dalle nuove tecnologie digitali, lontani dall’idea del lavoro legato alla postazione fissa e alla rigidità degli orari, diventano i protagonisti di un cambiamento culturale che si traduce nella progressiva scomparsa dei confini tra il tempo del lavoro e quello della vita personale e nel ripensamento in chiave fortemente innovativa degli spazi di lavoro.

I giovani appaiono il terreno naturale e ideale di sperimentazione di questi nuovi paradigmi produttivi e organizzativi. Nati o cresciuti nell’era digitale, più colti, spesso di ritorno da esperienze all’estero, sono imbevuti di una cultura che tende a rompere e a mettere in discussione gli schemi rigidi del passato.

CNA NeXT quest’anno intende aprire un confronto tra economisti, sociologi, ospiti istituzionali e imprenditori al fine di elaborare una proposta utile ad orientare parte della spesa pubblica sul sostegno e la diffusione di questo modo nuovo di fare impresa, valutandone le ricadute positive in termini di benessere, di sostenibilità sociale ed economica.

I lavori si sono aperti oggi venerdì 19 ottobre, con il benvenuto dato dal Presidente Nazionale CNA Marco Vicentini, classe ’87.

Vicentini ha dichiarato ad Affaitaliani.it: “I paradigmi del lavoro sono cambiati. Davanti a noi c’è un futuro migliori per i nostri collaboratori e le nostre imprese. Dobbiamo solo crederci”

Il Presidente Marco Vicentini ha aperto l’incontro ringraziando i giovani imprenditori presenti e gli ospiti istituzionali. Tra essi c'era anche Fabrizio Sala, Vice Presidente di Regione Lombardia che ha dichiarato ad Affaritaliani.it: “Le istituzioni devono essere al fianco della nostra economia. L’ingrediente è unire tradizione e innovazione. Questi ingredienti fanno e faranno le nostre impresse sempre più competitive anche a livello internazionale”.

Il primo ospite dell’evento CNA NeXT è stato Oscar di Montigny, Chief Innovation, Sustainbility & Value Stategy Officer di Banca Mediolanum. Nel suo “inspiring speech”, di Montignyha lanciato numerosi spunti alla platea attenta formata soprattutto da giovani, suggerendo loro una parola chiave: responsabilità. Oscar di Montigny ha invitato i giovani imprenditori a ripristinare il patto di fiducia con i consumatori tornando ad occuparsi prima di tutto delle persone.

AdAffaritaliani.it Oscar di Montigny ha poi spiegato di che cosa si tratta “Economia 0.0”, di cui è ideatore e divulgatore: “Economia 0.0 è una provocazione, suggestione, incoraggiamento a rimettere l’essere umano al centro di tutti i nostri processi sociali, economici, finanziari”.

L’intervento di Brunello Cucinelli, Presidente e Amministratore delegato di Brunello Cucinelli Spa, è stato ricco di riflessioni, spunti e consigli. Cucinelli ha catturato i giovani imprenditori, facendoli sorridere e indicando loro una possibile strada da percorrere per fare impresa oggi. Ad Affaritaliani.it, Cucinelli ha dichiarato: “Sono venuto a dire ai giovani di non aver paura e di non ascoltare noi genitori”.

Francesco Casoli, Presidente di Elica, è giunto a ravvivare una platea che, dopo aver prestato attenzione ai numerosi interventi precedenti, tutti interessanti e ricchi di spunti, era forse un po’ stanca. I giovani imprenditori hanno premiato lo speech di Casoli con una viva partecipazione, applaudendo e rispondendo attivamente alle domande, a quella su chi possedesse una cappa Elica.

Prima del suo intervento, Francesco Casoli si è fermato con Affaritaliani.it: “Sono venuto a portare ai giovani imprenditori un messaggio di passione e amore”.

Molte le donne imprenditrici presenti all’evento CNA NeXT.

Veruska Gennari, filosofa, divulgatrice e co-founder di 2BHappy, ha spiegato ad Affaritaliani.it di che cosa si occupa la sua società: “Ci occupiamo di scienza della felicità. La felicità non è solo un’emozione ma prima di tutto è una competenza. Ci sono strumenti e tecniche che possono costruire un nuovo sistema di valori basato sul benessere”.