Cnh,ancora rally dei trattori in Borsa. Iveco:la strada asiatica della vendita

Cnh si prepara a svelare agli investitori la propria strategia per i prossimi anni: domani il gruppo terrà infatti a New York il proprio capital market day in cui sarà disegnato il percorso fino al 2025 del gruppo controllato dalla Exor e attivo nel settore delle macchine agricole e dei camion e veicoli commerciali. In vista dell'appuntamento, e grazie ai rumors dei giorni scorsi, il gruppo è stato protagonista in Borsa nelle ultime sedute, con un rialzo che da giovedi' a oggi è di circa l'11%.



Nella sola seduta di lunedì, il rialzo e' pari allo 0,66%. L'ipotesi, attorno a cui stanno ragionando anche gli analisti finanziari dopo le indiscrezioni filtrate, è che ci possa essere una separazione delle attività di Iveco, che valgono circa 11 miliardi di fatturato sui 27,8 dell'intero gruppo. Cnh a sua volta è frutto di uno spin off, voluto dall'allora amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, che con la mossa realizzata a cavallo fra 2012 e 2013 ha separato le attività industriali del gruppo da quelle automobilistiche.

L'idea alla base della separazione fra le attività delle macchine agricole, dove è presente con Case New Hollande, e quelle di Iveco è dovuta alla differenza che c'è fra i margini dei due settori, con i primi che sono quasi il triplo dei secondi; a ipotizzarla era stato già l'ex amministratore delegato Richard Tobin, poi uscito dal gruppo e sostituito da Hubertus Muhlhauser, che domani spiegherà a New York quali siano i suoi piani fino al 2024. Il futuro di Iveco potrebbe vedere una joint venture nel settore dei mezzi pesanti, con l'ipotesi Daf in prima fila, o potrebbe essere oggetto di una cessione a investitori asiatici.

"Riteniamo che l'interesse da parte di un asiatico possa essere concreto per la quota di mercato e la rete di vendita in Europa e per il know-how tecnologico, tuttavia riteniamo sia prematuro pensare all'annuncio di una cessione", sottolineano gli analisti di Equita in un report di stamattina, indicando come le azioni di Cnh siano da comprare con un prezzo obiettivo a 12 euro rispetto ai circa 9,4 di oggi.

Anche per Kepler Cheuvreux e Oddo Bhf il titolo e' buy: in particolare il gruppo franco tedesco dal capital market day di domani si aspetta un "aggiornamento sull'allocazione di capitale (deleveraging, opportunita' di M&A, ritorni per gli azionisti)".