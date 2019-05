Coca Cola entra nele beverage bio, in commercio il tè Honest

Coca-Cola entra per la prima volta nell’ambito del beverage biologico con il té freddo Honest.

Una scelta mirata per andare incontro a un consumatore in forte evoluzione e un mercato più giovane che protende versi la scelta di prodotti bio.

Da mercoledì 29 maggio è possibile acquistare la nuova bevanda che sarà distribuita nel canale specializzato bio e tramite e-commerce. Obiettivo di The Coca-Cola Company? Diventare una total beverage company, anche in seguito al lancio del marchio AdeZ nell’ambito dei prodotti a base vegetale.

Importanti anche le partnership che la multinazionale di Atlanta con i brand Fuzetea, Royal Bliss, Fanta, Sprite, Powerade e Acque Lilia.

“In Italia – ha dichiarato a Pambianco Wine&Food la direttrice marketing di Coca-Cola Italia, Giuliana Mantovano – ci sono 8,7 milioni di persone che consumano prodotti bio e 2,7 milioni che bevono bevande bio. La crescita è esponenziale: il tasso è del +90% in un solo anno per le bevande e noi non potevano non presidiare questo mondo. Lo facciamo con un prodotto dalla storia incredibile, una storia di successo che non deve essere creata perché già c’è”.