Colcom group, Wise Equity Sgr annuncia la sua cessione a Simonswerk

Colcom è stata fondata nel 1961 da Ezio e Sergio Collio, ed ha sede a Nave (Brescia). Il business di Colcom Group è legato allo sviluppo, produzione e distribuzione di cerniere ed elementi di fissaggio per porte in vetro. È un’azienda leader di mercato nel segmento delle cerniere idrauliche con chiusura automatica. Colcom è stata acquisita da Wise Equity nel 2014. Nell’ambito dello sviluppo strategico della società, il gruppo nel 2017 ha acquisito l’azienda francese Sadev, produttrice di elementi di fissaggio per sistemi in vetro da esterno come facciate, parapetti e balaustre.

Con 135 dipendenti, Colcom Group ha chiuso il 2018 con un fatturato di circa 27 milioni di euro e vendite in più di 50 Paesi in tutto il mondo. Oltre agli impianti produttivi a Nave, Colcom ha società di distribuzione internazionali in Canada, Spagna e Benelux. La francese Sadev, con sede vicino a Annecy (Francia), ha invece filiali in Svizzera e Stati Uniti.

Simonswerk-Colcom, i prodotti Colcom ampliano l’offerta di cerniere per porte in vetro

Un’espansione mirata del portafoglio di prodotti In seguito all’acquisizione di una quota di maggioranza di Anselmi & C. S.r.l., azienda produttrice di cerniere a scomparsa per porte leggere, l’acquisizione di Colcom Group garantisce a Simonswerk un ulteriore passo in avanti nell’espansione del proprio portafoglio prodotti.

Michael Meier, Amministratore Delegato di Simonswerk ha dichiarato: “Stiamo proseguendo nell‘espansione internazionale di Simonswerk. Il team e i prodotti di Colcom completano la nostra ampia offerta di cerniere per il segmento delle porte in vetro. Inoltre, Sadev ci permette di ampliare la nostra gamma di prodotti in vetro per esterno come facciate, parapetti e balaustre e di entrare nell‘importante canale del contract".

“Grazie all’integrazione nel Gruppo Simonswerk, Colcom e Sadev potranno beneficiare di un eccellente posizionamento per il futuro, al fine di sviluppare il portafoglio prodotti e compiere ulteriori progressi per soddisfare i mercati internazionali” ha commentato Gabriele Basile, che ha gestito Colcom Group negli ultimi quattro anni e manterrà il ruolo di CEO della società.

Cerniere per porte: l’acquisizione di Colcom da parte di Simonswerk

Fin dall’acquisizione da parte di Wise Equity SGR avvenuta nel 2014, Colcom ha continuato nel percorso di sviluppo ampliando significativamente il proprio fatturato, la marginalità e la presenza internazionale. Tenendo conto della forte crescita organica e dell'acquisizione di Sadev, il fatturato del Gruppo è più che raddoppiato negli ultimi quattro anni. Luigi Vagnozzi, partner di Wise Equity e responsabile dell’operazione insieme a Alessio Riccioni, investment manager di Wise Equity, ha aggiunto: “Siamo molto orgogliosi di come l’azienda sia cresciuta negli ultimi anni, sia a livello organico che attraverso l'acquisizione di Sadev. Siamo molto felici che i nostri investimenti in questi anni, e in particolare la nomina di un nuovo gruppo dirigente e la riorganizzazione della struttura vendite, abbiano contribuito a questa crescita. In questo modo, abbiamo costruito una solida base su cui Colcom può proseguire ancora nella sua crescita. Accogliamo con soddisfazione l’acquisizione di Colcom da parte di Simonswerk, una società conosciuta a livello internazionale nell’ambito delle cerniere di altissima qualità per porte”.

Integrazione in Simonswerk Group Al fine di cogliere ulteriori opportunità di crescita, Simonswerk continuerà a investire in Colcom, come in tutte le altre società del Gruppo. Un aspetto molto importante per Simonswerk è che l'intero management team di Colcom rimarrà a guidare il gruppo con il nuovo azionista. Michael Meier ha dichiarato: "Simonswerk è un'azienda familiare tradizionale e responsabile, che sente un impegno particolare nei confronti dei propri dipendenti e delle sue sedi. Questa consapevolezza varrà in modo analogo anche per i nuovi colleghi di Colcom e Sadev, a cui diamo un caloroso benvenuto in Simonswerk".