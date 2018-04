Comcast spiazza Murdoch su Sky

Comcast offre 22 miliardi di sterline (30,72 miliardi di dollari) per Sky e spiazza l'offerta della 21st Century Fox. L'operatore via cavo statunitense ha presentato alla Borsa di Londra un'offerta formale per l'acquisto di Sky, dopo aver annunciato l'interesse lo scorso 27 febbraio, depositando un'offerta da 12,50 sterline per azione, il 16% in più rispetto a quella della 21st Century Fox della famiglia Murdoch.

Infatti Fox, scrive MF-Milano Finanza, nei mesi scorsi ha offerto 11,7 miliardi di sterline (10,75 sterline ad azione) per comprare il 61% di Sky non ancora in suo possesso.