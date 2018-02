Comcast torna all'attacco. Vuole sfilare Century Fox a Disney

Comcast sta considerando se tornare alla carica per acquisire gli asset di 21st Century Fox di cui Walt Disney ha annunciato il 14 dicembre scorso l'acquisto per 52,4 miliardi di dollari (o per 66,1 miliardi di dollari se si include il debito). Il colosso americano della tv via cavo aveva partecipato alle trattative ma la sua offerta era stata respinta dal gruppo di Rupert Murdoch nonostante fosse il 15% superiore (circa 60 miliardi di dollari) a quella dell'azienda guidata da Bob Iger. E' quanto riferisce la stampa americana.

Secondo il Wall Street Journal, gli asset in gioco nelle due offerte erano gli stessi, inclusi lo studio cinematografico, le pay tv internazionali e alcune reti via cavo Usa. Pare che la principale preoccupazione di 21st Century Fox per un'intesa con Comcast fosse legata a ostacoli antitrust. Un'acquisizione di asset Fox da parte di Comcast sarebbe "verticale", come l'acquisizione di Time Warner da parte di AT&T che e' stata bloccata dal dipartimento americano di Giustizia e che arrivera' in tribunale il mese prossimo.

Comcast, tuttavia, era convinto di avere messo sul tavolo garanzie notevoli per ridurre un tale rischio. Disney poi ha siglato un deal carta contro carta con Fox a dicembre per un valore complessivo di 52,4 miliardi di dollari.

A Wall Street, il titolo Comcast è fermo nel pre-mercato; da inizio anno ha perso il 3,7% e negli ultimi 12 mesi ha guadagnato il 2,8%. Le azioni di Classe A di 21st Century Fox avanzano nel pre-mercato dell'1,6% a 36,30 dollari l'una; nel 2018 il guadagno e' del 3,48% e nell'ultimo anno del 18,6%. Walt Disney corre dell'1,65% nel pre-mercato; da gennaio ha ceduto il 4,11% e nell'ultimo anno ha lasciato sul terreno il 5,85%.