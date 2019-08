Comin & Partners: l'economista Sapelli è il nuovo senior advisor della società

Giulio Sapelli è il nuovo senior advisor di Comin & Partners, la boutique di consulenza strategica e relazioni istituzionali che nel 2018 ha superato i 7 milioni di fatturato, con una crescita del 37 per cento sull'anno precedente

La società si affida all'esperienza di Sapelli alla vigilia dell'apertura della nuova sede di Milano, guidata dal partner Lelio Alfonso.

Il nuovo ufficio milanese, che sarà inaugurato il prossimo 12 settembre a pochi passi dal Duomo, in galleria San Fedele, rappresenta una nuova sfida per la squadra dei soci che annovera, oltre a Gianluca Comin, Elena Di Giovanni, Gianluca Giansante e Federico Fabretti.

La competenza di Sapelli si aggiunge a quella dell'advisor per le questioni internazionali, Gianni Castellaneta per portare valore aggiunto alla squadra di Comin & Partners, con l'obiettivo di consolidare l'hub milanese e farne un punto di riferimento per pmi e aziende quotate.