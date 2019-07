Commercio, Geraci: no all'autarchia. Dazi, calo tensione fa bene all'Italia

Italia beneficerà di allentamento tensioni su dazi - «Non ho mai creduto a scenari di autarchia. Si sono riaperte le fasi negoziali tra Stati Uniti e Cina e credo che si giungerà a un nuovo punto di equilibrio che comporterà alti e bassi, ma senza eccessi». Così il sottosegretario allo Sviluppo economico, Michele Geraci, ha commentato a Radiocor la distensione dei rapporti tra Stati Uniti e Cina avvenuta nell corso dell'ultimo G20 di Osaka, quando si sono incontrati il presidente americano, Donald Trump, e quello cinese, presidente cinese, Xi Jiping. L'allentamento delle tensioni, ha aggiunto Geraci, farà bene anche all'Italia «che è un paese esportatore». Secondo il sottosegretario «ogni distensione di Trump è un segnale positivo, anche nei confronti dell'Europa».

Russia: Geraci al lavoro per missione imprenditoriale, export in lieve ripresa - Michele Geraci, sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, è al lavoro per preparare una missione in Russia. «Sto cercando di realizzare una missione imprenditoriale in Russia per esplorare nuove opportunità. L'intenzione è di portare avanti i rapporti», ha spiegato a Radiocor, sottolineando che la visita di stato del presidente russo, Vladimir Putin, di ieri è avvenuta in un clima di grande cordialità. Il sottosegretario ha comunque sottolineato che l'Italia rispetta il framework di sanzioni internazionali nei confronti della Russia. «Ad ogni modo, l'export verso la Russia delle aziende italiane si è ripreso a piccoli passi. E va ricordato che gli investimenti delle aziende italiane in Russia generano circa 60mila posti di lavoro, una cifra non trascurabile». Geraci ha anche detto che l'Italia è stata invitata alla conferenza economica a Vladivostock.

Cina: Geraci, Mou siglato a marzo sta sbloccando situazioni arenate - Il memorandum d’intesa siglato lo scorso marzo tra Italia e Cina (il cosiddetto accordo sulla Via della Seta) sta dando i primi frutti. «Si stanno sbloccando situazione arenate», ha spiegato il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, Michele Geraci, a Radiocor. «Proprio nelle ultime settimane è stato inaugurato il volo Roma-Chengdu e Adr ha detto che si è sbloccato proprio dopo gli accordi del 23 marzo», ha dichiarato Geraci, rivelando che il prossimo obiettivo sarà quello di portare un'azienda cinese attiva nel turismo in Sicilia, nei posti già visitati da Xi Jiping. Del resto, ha sottolineato Geraci, in Italia arrivano circa 3,5 milioni di turisti cinesi. «Si spingerà sull'agroalimentare e sul turismo - ha aggiunto - tante aziende cinesi vogliono investire in Italia e anche nel Sud». Insomma per adesso «è poco tempo per trarre conclusioni - ha infine detto il sottosegretario - ma qualcosa sta arrivando».

Conti pubblici: Geraci, l'Italia ha bisogno di investimenti e infrastrutture - «Abbiamo sempre ritenuto che i conti italiani fossero a posto». Così il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, Michele Geraci, ha commentato a Radiocor la notizia che nei giorni scorsi l'Italia ha scongiurato la procedura d'infrazione da parte dell'Unione europea per deficit eccessivo. «Il deficit, che ci deve essere, rispetta gli accordi - ha dichiarato - sappiamo che il debito è elevato. Un debito che abbiamo ereditato dal passato, senza voler dare colpe a nessuno». Il sottosegretario ha comunque sottolineato che l'elevato debito pubblico non dovrà comportare una riduzione della spesa pubblica. «L'Italia ha bisogno di investimenti e di infrastrutture e credo che la Commissione europea lo abbia capito».