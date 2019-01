Commercio, Istat: vendite al dettaglio in aumento a novembre: +0,7%

A novembre si stima, per le vendite al dettaglio, un aumento rispetto al mese precedente dello 0,7% sia in valore sia in volume. Lo rileva l'Istat aggiungendo che la variazione positiva riguarda sia i beni alimentari (+0,3% in valore e +0,2 in volume) sia, in misura piu' ampia, i beni non alimentari (+0,8% in valore e +1,0% in volume). Su base annua, le vendite al dettaglio aumentano dell'1,6% in valore e dell'1,8% in volume. Risultano in crescita sia le vendite di beni alimentari (+1,0% in valore e +0,2% in volume), sia, soprattutto, quelle di beni non alimentari (+2,1% in valore e +3,0% in volume).

Per quanto riguarda le vendite di beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali positive nella maggior parte dei gruppi di prodotti. Gli aumenti maggiori riguardano Elettrodomestici, radio, tv e registratori (+11,7%), Calzature e articoli in cuoio e da viaggio (+4,3%) e Dotazioni per informatica, telecomunicazioni, telefonia (+4,2%). Le flessioni piu' marcate si registrano per Cartoleria, libri, giornali e riviste (-2,5%) e Giochi, giocattoli, sport e campeggio (-0,8%). Sempre a livello tendenziale, il valore delle vendite al dettaglio registra un aumento per la grande distribuzione (+1,8%) e una lieve flessione per le imprese operanti su piccole superfici (-0,1%). In forte crescita il commercio elettronico (+22,4%). Nel trimestre settembre-novembre 2018, rispetto al trimestre precedente, le vendite al dettaglio restano stazionarie in valore e aumentano dello 0,2% in volume.

Sia i beni alimentari, sia i non alimentari registrano una variazione nulla in valore e aumentano, rispettivamente, dello 0,1% e dello 0,3% in volume. "A novembre 2018 le vendite al dettaglio continuano a registrare variazioni positive sia su base mensile, sia su base annua. - commenta l'Istat - Tra i beni non alimentari l'aumento tendenziale maggiore si rileva per il gruppo di prodotti Elettrodomestici, radio, tv e registratori (+11,7%), fenomeno presumibilmente legato alle promozioni avvenute in occasione del cosiddetto Black Friday. Rispetto all'anno precedente, risultano ancora in forte crescita le vendite effettuate attraverso il commercio elettronico (+22,4%)".