Commerzbank e Deutsche Bank, si aprono i giochi per la fusione. Rumors

Un matrimonio che farebbe nascere il secondo colosso bancario europeo dopo la francese Bnp e permetterebbe ai due istituti tedeschi di mettersi a riparo dai colpi di coda delle loro lunghe crisi. Dopo le indicazioni dei giorni scorsi diffuse dal ministro delle Finanze Olaf Scholz, nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità all’inizio dei contatti direttamente dai board di deutsche Bank e Commerzbank. Deutsche Bank ha parlato di colloqui per una fusione, ma con un finale aperto.

Ora i sindacati sono però in allarme. Secondo quanto scrive La Repubblica sarebbero già pronti trentamila tagli al personale. Una prospettiva che potrebbe spingere i rappresentanti dei lavoratori a votare contro il via libera. L’altra incognita riguarda il via libera che la fusione dovrà chiedere alla Vigilanza europea e a quella tedesca.

Intanto, fronte tlc, i francesi di Vivendi starebbero tentando di aprire un canale di dialogo con la Cdp, con la quale non hanno alcun interesse a scontrarsi tramite la figura dell'ex presidente Bassanini. Nell’assemblea dei soci fissata per il prossimo 29 marzo, però, la Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe votare per l'attuale assetto gestionale.