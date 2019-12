Commissioni d'agenzia: spesi quasi 3 mld nel 2018 in Italia per vendere casa

Commissioni d'agenzia: spesi quasi 3 miliardi nel 2019 in Italia per vendere casa

In Italia, nel 2018, gli italiani per vendere la propria casa hanno speso quasi 3 miliardi di euro in commissioni di agenzia, pari mediamente al 3%, su 93 miliardi di euro di transazioni effettuate per l’acquisto di 578.647 immobili.

Lo dice un’analisi di Agencasa.it, agenzia digitale operativa nei servizi di intermediazione immobiliare nata a maggio 2019, che ha elaborato i dati del Rapporto immobiliare residenziale 2019 realizzato dall’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) [1]. L’analisi mette in luce come la nascita di nuove piattaforme digitali, basate su modelli di business innovativi che prevedono economie di scala e il risparmio dell’affitto di spazi retail su strada, permetta di semplificare le operazioni di compravendita immobiliare, lente e dispendiose, o perfino di eliminare del tutto, come nel caso di Agencasa.it, i costi delle commissioni da corrispondere agli intermediari immobiliari.

Il modello di business della start-up, infatti, si basa sul “no fee”: se gli italiani per vendere il proprio immobile si fossero affidati ad Agencasa.it, avrebbero risparmiato tutti i (quasi) 3 miliardi abbattendo completamente le commissioni, in quanto il proprietario deve corrispondere solo un eventuale contributo spese, massimo 590 euro, a vendita effettuata.

La fase successiva all’ingaggio del mandato, che prevede la richiesta di valutazione online da parte del proprietario e una perizia effettuata da un agente con regolare patentino, si svolge tradizionalmente: l’agenzia si occupa della promozione dell’immobile garantendone la massima visibilità sui migliori portali immobiliari, quali Idealista.it, Immobiliare.it, e altri partner commerciali del progetto.

Supportata dal colosso tedesco Rocket Internet e fondata da Alessio De Rosa, ex direttore vendite Italia di Groupon, e fondatore e ex amministratore delegato della filiale italiana del gruppo Auto1, Noicompriamoauto.it, in pochi mesi dalla sua nascita Agencasa.it ha già in gestione un portafoglio immobiliare di oltre 25 milioni di euro, più di 100 appartamenti a Milano, Napoli, Monza e Torino, con l’obiettivo di sbarcare anche a Roma e Firenze e raggiungere le 50 assunzioni, tra agenti e dipendenti, nei prossimi mesi.

“Lavoriamo per rendere più economico, più veloce e più moderno il mercato dell’intermediazione immobiliare – ha detto De Rosa, CEO Agencasa.it – e grazie al maggior volume derivante dal web pensiamo che abbattere le commissioni sia la formula vincente per risolvere definitivamente le esigenze della domanda”.