Compagnia di San Paolo, approvato il bilancio 2016: ok proventi e erogazioni

Compagnia di San Paolo, approvato il bilancio 2016. Proventi ed erogazioni ancora in crescita. Le parole di Francesco Profumo, Presidente della Fondazione torinese

Il Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo ha approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio 2016. Il Consiglio ha inoltre deliberato l’accantonamento di 16,9 milioni di euro alla riserva per l’integrità del patrimonio, che si aggiunge ai 53,5 milioni di euro destinati alla riserva obbligatoria, e di 20 milioni di euro al fondo di stabilizzazione delle erogazioni, che raggiunge così la consistenza complessiva di 310 milioni. “Pur con l’applicazione di criteri prudenziali, il risultato della gestione del portafoglio di attività finanziarie e il costante controllo dei costi, hanno consentito alla Compagnia di raggiungere e superare gli obiettivi di budget e garantire un volume di erogazioni in crescita rispetto ai due precedenti esercizi.”- ha dichiarato Francesco Profumo, Presidente della Fondazione torinese- “Questi dati di bilancio costituiscono una solida base di appoggio per lo sviluppo del Piano Strategico 2017-2020, con il quale intendiamo delineare una precisa idea di Fondazione, una Compagnia sempre più hub di conoscenze e competenze, di servizi e di policies per la realizzazione di progetti nei nostri territori di riferimento e che potrà contare, per il suddetto quadriennio, su erogazioni per 600 milioni di euro”.

Compagnia di San Paolo: Conto Economico positivo nonostante la svalutazione di Atlante



Nel 2016 si è registrato un incremento dei proventi netti, che si attestano a 360,5 milioni di euro, in crescita del 31% rispetto ai 275,3 milioni del 2015: si tratta del migliore risultato dal 2007. Nonostante la svalutazione di 19,2 milioni del Fondo Atlante (pari al 24% circa), effettuata sulla base di quanto contenuto nella relazione di gestione al 31 12 2016 del fondo stesso, con riferimento alla relazione di Deloitte Financial Advisory srl, i risultati complessivi sono nettamente superiori all’esercizio precedente, grazie principalmente ai dividendi e alle plusvalenze realizzate sui fondi. L’avanzo di gestione, che ammonta a 267,5 milioni di euro, vede peraltro un incremento “solo” del 13% e ciò interamente a causa dell’aumento degli oneri fiscali che, dopo la crescita di 14 milioni tra il 2014 e il 2015, hanno visto nel 2016 un ulteriore incremento di più di 54 milioni, da 22 a 76 milioni di euro. Come ha sottolineato il Segretario Generale, Piero Gastaldo, “E’ paradossale che nel momento in cui si riconosce il ruolo insostituibile giocato dalle fondazioni sia per la stabilità del sistema bancario, sia sul piano della solidarietà e dell’innovazione sociale, si debbano registrare questi picchi nel carico fiscale, che vanificano in parte i grandi risultati ottenuti dalla Compagnia nella riduzione dei costi e nella efficiente gestione del patrimonio.”

Compagnia di San Paolo, bilancio 2016: Rendimento Portafoglio



Alla fine del 2016 il valore di mercato complessivo del portafoglio di attività finanziarie detenuto dalla Compagnia di San Paolo ammontava a 6,8 miliardi di euro, rappresentato per 3,6 miliardi dalla partecipazione in Intesa Sanpaolo e per 3,2 miliardi dal portafoglio diversificato e altre attività. Delle due principali componenti del portafoglio, la partecipazione in Intesa Sanpaolo ha distribuito alla Compagnia 163 milioni di euro in dividendi netti, mentre il portafoglio diversificato investito in strumenti di risparmio gestito ha conseguito un rendimento netto pari al 2,2%. Si prevede che anche nei prossimi anni i rendimenti distribuibili dal Portafoglio diversificato e i dividendi derivanti dalla partecipazione nella Banca conferitaria consentiranno un’adeguata copertura degli obiettivi di spesa, vale a dire almeno 150 milioni di euro per anno dedicati alla attività istituzionale, con un impegno complessivo di 600 milioni sul quadriennio 2017/2020.

Compagnia di San Paolo, bilancio 2016: Andamento Erogazioni



Nel 2016 la Compagnia ha deliberato erogazioni complessive per 165,4 milioni di euro con un incremento del 15% rispetto a quanto erogato nel 2015 (143,6 milioni di euro) e + 22% rispetto al 2014 (135,4 milioni di euro). In particolare, gli stanziamenti per i settori di Attività Istituzionale sono stati così suddivisi: Politiche Sociali €68,1 milioni, pari al 41%; Ricerca, Istruzione e Sanità, €45 milioni (27%); Arte, attività e beni culturali, €30 milioni (18%), Filantropia e Territorio, €8,9 milioni (5%); Innovazione culturale, €5,7 milioni (3%), e i Programmi intersettoriali €7,6 milioni (5%). Ulteriori 7,1 milioni sono stati destinati ai Fondi Speciali per il Volontariato e 20 milioni per i fondi per le attività istituzionali.