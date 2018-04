Compagnia di San Paolo: proventi ed erogazioni ancora in crescita nel 2017

Il Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo ha approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio 2017. Il Consiglio ha inoltre deliberato l’accantonamento di 3,5 milioni di euro alla riserva per l’integrità del patrimonio, che si aggiunge agli oltre 50,6 milioni di euro destinati alla riserva obbligatoria, e di 30 milioni di euro al fondo di stabilizzazione delle erogazioni, che raggiunge così la consistenza complessiva di 340 milioni. Altri 10 milioni di euro sono stati accantonati per progetti pluriennali.

Nel corso del 2017, ottemperando alle indicazioni del Protocollo d’Intesa ACRI/MEF, è stata ridotta l’esposizione verso la Conferitaria: sono state venduti 264 milioni di azioni ISP con un corrispettivo complessivamente incassato pari a € 740 milioni e 140 milioni di plusvalenza contabile; di questi 79 mln sono stati imputati a Patrimonio Netto e 61 mln a Conto Economico.

“Pur con l’applicazione di criteri prudenziali, il risultato della gestione del portafoglio di attività finanziarie e il costante controllo dei costi, hanno consentito alla Compagnia di raggiungere e superare gli obiettivi di budget e garantire un volume di erogazioni in crescita rispetto ai due precedenti esercizi.”- ha dichiarato Francesco Profumo, Presidente della Fondazione torinese.

Conto Economico positivo nonostante la svalutazione di Atlante: nel biennio 2016/2017 registrati i risultati migliori degli ultimi 10 anni

“Come è noto a breve avverrà la designazione del mio successore e, nell’avvicinarmi a tale passaggio di consegne, è per me fondamentale lasciare i conti in ordine. Nel 2017 registriamo una struttura di proventi molto robusta: 381,4 mln di euro di proventi totali, che diventano 320,8 mln di euro dopo la svalutazione del Fondo Atlante. ”- ha dichiarato il Segretario Generale, Piero Gastaldo -“Guardando alla performance 2016 – anno nel quale si è registrato un valore di proventi totali pari a € 380 mln, possiamo rilevare come, nell’ultimo biennio abbiamo realizzato i risultati migliori degli ultimi 10 anni.”.

Gli oneri ordinari ammontano a 17,5 milioni di euro. Le imposte di €45,3 milioni per l’esercizio 2017, tengono conto della riduzione temporanea dell’aliquota IRES (nel 2017 è passata dal 27,5% al 24%) e del risparmio di circa 15 milioni dovuto all’art bonus e alle deduzioni e detrazioni (derivanti dalle erogazioni fatte a enti idi ricerca, a ONG nella cooperazione allo sviluppo, e altri), oltre a un credito di imposta di € 15,8 milioni derivante dagli stanziamenti al fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e un credito di imposta di € 2,2 milioni derivante dal contributo integrativo 2017 ai fondi speciali per il volontariato, da utilizzarsi in compensazione dei versamenti delle imposte dovute.

Compagnia di San Paolo: andamento Erogazioni

Nel 2017 la Compagnia ha stanziato 151 milioni di euro per erogazioni a valere sulle risorse 2017 e 26,4 mln a valere su risorse accantonate su esercizi precedenti, per un totale di 177,4 milioni di euro (nei quali sono inclusi i 15,8 mln per il Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile), con un incremento del 7,3% rispetto a quanto erogato nel 2016 (165,4 milioni) e + 23,5% rispetto al 2015 (143,6 milioni).

In particolare, gli stanziamenti per i settori di Attività Istituzionale sono stati così suddivisi: 78,56 mln di euro per le Politiche Sociali (corrispondenti al 44,3%); 45,66 mln di euro per il settore Ricerca, Istruzione e Sanità (25,7%); 30,2 mln di euro per Arte, attività e beni culturali (17%,); 11,25 mln a favore del settore Filantropia e Territorio (6,4%); 6 mln di euro per l’Innovazione culturale (3,3%), e 5,77 mln per i Programmi intersettoriali (3,3%).

Se guardiamo alle risorse complessivamente messe in moto per interventi di utilità sociale, possiamo sommare ai 177,4 mln di euro di stanziamenti nell’esercizio 2017 i 6,7 mln di euro per i Fondi per il Volontariato e 1,2 mln di euro per altri Fondi, toccando così i 185,3 milioni di euro.

Compagnia di San Paolo: erogazioni quadriennio 2012/2017

Erogazioni deliberate nel 2017 pari a € 177,4 milioni +7,3% rispetto al 2016 (165,4 milioni) e + 23,5% rispetto al 2015 (143,6 milioni)





Compagnia di San Paolo: rendimento Portafoglio

Alla fine del 2017 il valore di mercato complessivo del portafoglio di attività finanziarie detenuto dalla Compagnia di San Paolo ammontava a 7,3 miliardi di euro, rappresentato per il 45,9% dalla partecipazione in Intesa Sanpaolo e per il 44,5% miliardi dal portafoglio diversificato e altre attività, tra le quali si ricordano gli investimenti MRI (Mission Related Investment (SocialFare Seed S.r.l.; Ream SGR; Equiter e Fondi di Social Housing).